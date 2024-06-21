Дрони атакували Краснодарський край РФ: виникла пожежа на аеродромі

Одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки

У ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа. Про це пишуть росЗМІ та Оперштаб Краснодарського краю.

Жителі російського Єйська активно пишуть у соцмережах про вибухи в небі та публікують кадри, де можна побачити спалахи в небі. Після атаки БпЛА почалася сильна пожежа. У Єйську розташований військовий аеродром.

Крім того, повідомляється, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

Нагадаємо, минулої ночі в Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали. За попередніми даними дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Як повідомлялося, на території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горів резервуар. За попередньою інформацією, загоряння сталося через атаку безпілотників