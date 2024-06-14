Масована нічна атаки на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Сили ППО знищили над регіоном 11 ворожих цілей
У ніч на 14 червня російські загарбники завдали масованого удару ракетами і дронами по Хмельниччині. Триває пожежа на об’єкті інфраструктури. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) у Facebook.
«Сьогодні впродовж ночі ворог знову завдав масованого комбінованого удару по Україні. У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей», – поінформував глава регіону.
За його словами, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури.
Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило.
Як повідомлялося, у ніч на 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах. Спершу ворог запускав безпілотники, а потім – ракети. Під час другої повітряної тривоги в повітря підіймався МІГ-31.
Під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли переважно на захід. Також ворог вибирав для удару «класичні» цілі.
Вибухи лунали в Запоріжжі, у Харкові, на Хмельниччині. На Хмельниччі сили ППО активно протидіяли російським безпілотникам та ракетам, так як хвиля атак на Староконстянтинів тривала декілька годин.
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