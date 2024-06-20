Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дерусифікація. Казахстан пішов шляхом України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дерусифікація. Казахстан пішов шляхом України
Щотижневий обсяг програм державною мовою збільшено з метою захисту інтересів національного телерадіомовлення
фото з відкритих джерел

Казахстан знизив обсяг іноземних теле і радіопрограм на вітчизняних каналах

У Казахстані збільшено обсяг теле- та радіопрограм казахською мовою до 60%. Про це йдеться у підписаному президентом Токаєвим законі «Про мас-медіа», який регулюватиме роботу казахстанських журналістів та блогерів.

Зазначається, що з метою захисту інтересів національного телерадіомовлення збільшено щотижневий обсяг вітчизняних теле-, радіопрограм державною мовою з 50% до 60%.

Відповідно до закону обсяг кількості вітчизняних телепрограм та музичних творів казахстанських авторів з 2025 року буде збільшено до 55%, а з 2027 – до 60%.

Також із 20% до 10% знижено обсяг ретрансляції іноземних теле-, радіопрограм на вітчизняних теле-, радіоканалах.

Нагадаємо, Казахстан поступово починає проводити дерусифікацію: змінює російські назви на казахські. Стало відомо, що перейменують, зокрема вокзал імені колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному порталі правової інформації республіки. Щоправда, не усім росіянам це сподобалось. 

До слова, казахстанський банк Freedom Finance Bank Kazakhstan призупинив операції із російською платіжною системою «Мир» через побоювання вторинних санкцій США.

Читайте також: Росія відкрила кримінальну справу проти глави казахської громади в Москві
Теги: дерусифікація Казахстан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський назвав можливими цілями РФ країни Балтії, Молдову й Казахстан
Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями Росії
25 травня, 13:43
Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв, що сприятиме розслідуванню щодо нападу на казахського журналіста
Президент Казахстану прокоментував напад на журналіста Садикова в Києві
Вчора, 10:54
Попит на атомну енергетику у світі зростає
Дорожчий за золото. Через війну в Україні уран додав у ціні 233%
14 червня, 13:28

Політика

Путін похвалив В'єтнам за позицію щодо України
Путін похвалив В'єтнам за позицію щодо України
Дерусифікація. Казахстан пішов шляхом України
Дерусифікація. Казахстан пішов шляхом України
Путін після КНДР прибув до В’єтнаму
Путін після КНДР прибув до В’єтнаму
Крок відчаю: журнал Time оцінив мету поїздки Путіна до КНДР
Крок відчаю: журнал Time оцінив мету поїздки Путіна до КНДР
Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська
Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська
Союзники обговорюють, які зобов'язання надати Україні для вступу в НАТО
Союзники обговорюють, які зобов'язання надати Україні для вступу в НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
22K
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
17K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
7219
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6031
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16

Новини

Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua