Дерусифікація. Казахстан пішов шляхом України

Казахстан знизив обсяг іноземних теле і радіопрограм на вітчизняних каналах

У Казахстані збільшено обсяг теле- та радіопрограм казахською мовою до 60%. Про це йдеться у підписаному президентом Токаєвим законі «Про мас-медіа», який регулюватиме роботу казахстанських журналістів та блогерів.

Зазначається, що з метою захисту інтересів національного телерадіомовлення збільшено щотижневий обсяг вітчизняних теле-, радіопрограм державною мовою з 50% до 60%.

Відповідно до закону обсяг кількості вітчизняних телепрограм та музичних творів казахстанських авторів з 2025 року буде збільшено до 55%, а з 2027 – до 60%.

Також із 20% до 10% знижено обсяг ретрансляції іноземних теле-, радіопрограм на вітчизняних теле-, радіоканалах.

Нагадаємо, Казахстан поступово починає проводити дерусифікацію: змінює російські назви на казахські. Стало відомо, що перейменують, зокрема вокзал імені колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному порталі правової інформації республіки. Щоправда, не усім росіянам це сподобалось.

До слова, казахстанський банк Freedom Finance Bank Kazakhstan призупинив операції із російською платіжною системою «Мир» через побоювання вторинних санкцій США.