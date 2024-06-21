У Ростові горить база МВС після обстрілу (відео)

У Ростові горить північнокавказька база постачання ресурсів МВС на вулиці Вятській

За попередніми даними площа пожежі становить 700 кв м.

У російському Ростові прогриміли вибухи, унаслідок чого виникла пожежа на базі МВС. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, а також публікують відео із місця події.

Про те, що в місті горить північнокавказька база постачання ресурсів МВС на вулиці Вятській, пишуть місцеві канали та ЗМІ. За попередньою інформацією площа пожежі становить 700 кв м.

🔥🔥🔥 В Ростові «бавовна» 🔥🔥🔥



Місцеві канали пишуть про пожежу на базі російського МВС pic.twitter.com/b65oyFP30L June 21, 2024

Інших подробиць на момент публікації немає.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Також у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому.

Крім того, повідомлялося, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів.