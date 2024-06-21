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У Ростові горить база МВС після обстрілу (відео)

Мар’яна Мигаль
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У Ростові горить база МВС після обстрілу (відео)
У Ростові горить північнокавказька база постачання ресурсів МВС на вулиці Вятській
фото: скріншот

За попередніми даними площа пожежі становить 700 кв м.

У російському Ростові прогриміли вибухи, унаслідок чого виникла пожежа на базі  МВС. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, а також публікують відео із місця події.  

Про те, що в місті горить північнокавказька база постачання ресурсів МВС на вулиці Вятській, пишуть місцеві канали та ЗМІ. За попередньою інформацією площа пожежі становить 700 кв м.

Інших подробиць на момент публікації немає.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Також у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому.

Крім того, повідомлялося, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів.

Теги: пожежа росія

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