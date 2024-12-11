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Росія поповнює свої підрозділи на Покровському напрямку сотнями солдатів щомісяця – військовий

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росія поповнює свої підрозділи на Покровському напрямку сотнями солдатів щомісяця – військовий
Батальйони у росіян поповнюються кожен місяць мінімум на 200 чоловік
фото з відкритих джерел

Україна може втратити Покровськ вже найближчим часом

Російські загарбники щомісяця поповнюють свої підрозділи сотнями нових військових. Про це повідомив командир 108 окремого батальйону Вовки Да Вінчі Сергій Філімонов, передає «Суспільне».

Філімонов наголосив, що Україна може втратити місто вже найближчим часом.

«Батальйони у росіян поповнюються кожен місяць мінімум на 200 чоловік. Їх виводять і повністю відновлюють, тому кількість підрозділів і кількість живої сили противника звичайно зашкалює. Але біля позиції відділення за день може бути знищена 15−20, 30 і навіть 50 одиниць ворога (живої сили, – ред.)», – каже він.

Ще однією проблемою є те, що ЗСУ стикаються з нестачею боєприпасів, однак великої щільності артилерії немає.

«Є позиції, які росіяни не можуть пройти. Там можуть бути по одній позиції 100-150 приходів. Але якщо взяти всю смугу, то вони сконцентровані тільки на позиціях, де у них є проблеми», – додає військовий.

Нагадаємо, триває 1022-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України два ракетних, 17 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ. Крім цього, росіянизалучили для ураження 441 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина фронт Покровськ

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