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«Сміх продовжує життя»: В Японії ввели постанову, яка закликає жителів більше сміятися

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Сміх продовжує життя»: В Японії ввели постанову, яка закликає жителів більше сміятися
Японські роботодавці мають створювати «атмосферу, наповнену сміхом» на робочих місцях
фото з відкритих джерел

Місцевий парламент оголосив восьмий день кожного місяця днем для зміцнення здоровʼя за допомогою сміху

У японській префектурі Ямаґата ухвалили постанову, яка закликає мешканців сміятися хоча б раз на день, адже це сприятиме зміцненню здоровʼя. Про це повідомляє The Asahi Shimbun.

Постанову ухвалили на початку липня: її просувала Ліберально-демократична партія Японії. Автори посилалися на дослідження медичного факультету Універсистету Ямаґати, яке показало, що люди, які часто сміються, мають нижчий ризик ранньої смерті.

Тепер мешканців префектури Ямаґата закликатимуть сміятися щонайменше раз на день для зміцнення фізичного і психологічного здоровʼя. А роботодавці мають створювати «атмосферу, наповнену сміхом» на робочих місцях.

Місцевий парламент також оголосив восьмий день кожного місяця днем для зміцнення здоровʼя за допомогою сміху.

Однак постанову розкритикували деякі депутати. Зокрема, Сатору Ішіґуро заявив, що не можна обмежувати права тих, кому важко сміятися через хворобу або з інших причин. А комуніст Тору Секі наголосив, що право сміятися чи не сміятися – це одне з основних прав людини, гарантованих Конституцією. Проте представниця Ліберально-демократичної партії наголосила, що «указ закликає, а не змушує» людей сміятися.

Нагадаємо, Японія витратить шокуючу суму на підтримку народжуваності. Майже 30% населення Японії – це люди віком 65 років і старше. Згідно з даними, минулого року кількість дітей, що народилися, впала нижче 800 тис. вперше з початку ведення обліку в 1899 році.

Згідно з дослідженням, до 2040 року Японія зіткнеться з нестачею 11 млн робочих рук. Країна планує збільшити роздачу допомоги у рамках останньої спроби підвищити народжуваність.

До слова, у Японії можна безкоштовно отримати нерухомість, адже за останні 30 років кількість порожніх будинків зросла більш ніж удвічі. Також у Японії розповсюджується захворювання, від якого якого пацієнти можуть помирати упродовж 48 годин. Його викликає рідкісна «м’ясоїдна бактерія».

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Теги: Японія

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