Хто такий Річард Гренелл?

Річард Гренелл! Саме він може при президентові Трампі відповідати за зупинення війни в Україні. Дивна посада, але мабуть, необхідна для україно-американських відносин. Фігура ця досить неординарна і скандальна. Доходило навіть до того, що Гренелла могли оголосити персоною нон- ґрата… в Німеччині.

Річард Аллан Гренелл відомий і невідомий в дипломатії, міжнародних відносинах, журналістиці, розвідці, політиці, ЛГБТ-активіст і публічний гей.

Річард Аллан Гренелл розпочав свою кар‘єру з призначення президентом Джорджем Бушем в 2001 році на посаду радника представника США в ООН. Саме тоді він публічно заявив, що гей. Це буде активно обговорюватись в США, коли Річард буде намагатись посісти посаду керівника Національної розвідки. Дивним стане, коли Гренелл, ставши тимчасово виконуючим обов‘язки керівника розвідки, прив‘яже право обміну інформацією з союзними розвідками до швидкості реалізації декримінілізації діяльності ЛГБТ-спільноти.

Дивним багатьом здаються напади Гренелла на окремих політиків, країни, міжнародні інституції. Все це відбувалося у ранзі посла США. Це викликало нерозуміння, заперечення і звільнення. Є ще одна важлива річ: у всіх процесах, де з‘являвся Гренелл рано чи пізно озвучувались певні суми грошей.

Навколо Дональда Трампа є чимало знавців теми мирних процесів. Однак, вибір міг бути між Річардом Гренеллом і Робертом О‘Брайаном. Запитаєте про мотиви? Власне їм обом і належить організація підписання угоди між Косово і Сербією. При чому тут важливо зазначити, що угода більш невігідна для Косово, тобто Гренелл працював на стороні агресора.