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У Південній Кореї робот вчинив самогубство через рік роботи в мерії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Південній Кореї робот вчинив самогубство через рік роботи в мерії
Працювати в мерії робот почав із серпня 2023 року
фото: AFP

Робот мав власну картку держслужбовця та працював з 9:00 до 18:00

Робот, який працював адміністратором в міській раді міста Гумі в Південній Кореї самоліквідувався, стрибнувши зі сходів, ставши першим у країні роботом-самогубцею. Про це пише France24.

За словами свідків, робот деякий час кружляв на одному місці перед стрибком, повідомляючи про технічні проблеми. Обставини події все ще встановлюються.

Зокрема, робот працював у мерії з серпня 2023 року. Серед його обов'язків було доставляння документів, реклама подій та надання інформації місцевим жителям. Один із чиновників зазначив, що робот був повноцінним членом команди та працював дуже старанно.

Робот, створений компанією Bear Robotics, мав власну картку держслужбовця та працював з 9:00 до 18:00. На відміну від інших подібних роботів, цей обслуговував кілька поверхів і міг самостійно викликати ліфт.

Нагадаємо, уряд Китаю оприлюднив плани щодо початку виробництва людиноподібних роботів до 2025 року.

Як повідомлялося, українські оператори безпілотного авіаційного комплексу знищили особовий склад країни-агресора Росії наземним дроном, яким керували з повітря.

До слова, унаслідок використання штучного інтелекту у найближчі п'ять років у світі скоротиться 83 млн робочих місць, проте водночас з'явиться 69 млн. Це наукова революція, з якою світ ще не зіштовхувався, кажуть західні експерти.

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Теги: державна служба робототехніка самогубство Південна Корея

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