У Південній Кореї робот вчинив самогубство через рік роботи в мерії

Робот мав власну картку держслужбовця та працював з 9:00 до 18:00

Робот, який працював адміністратором в міській раді міста Гумі в Південній Кореї самоліквідувався, стрибнувши зі сходів, ставши першим у країні роботом-самогубцею. Про це пише France24.

За словами свідків, робот деякий час кружляв на одному місці перед стрибком, повідомляючи про технічні проблеми. Обставини події все ще встановлюються.

Зокрема, робот працював у мерії з серпня 2023 року. Серед його обов'язків було доставляння документів, реклама подій та надання інформації місцевим жителям. Один із чиновників зазначив, що робот був повноцінним членом команди та працював дуже старанно.

Робот, створений компанією Bear Robotics, мав власну картку держслужбовця та працював з 9:00 до 18:00. На відміну від інших подібних роботів, цей обслуговував кілька поверхів і міг самостійно викликати ліфт.

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