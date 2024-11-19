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Військовий розповів, як вісім бійців трималися 67 діб в російському оточенні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Військовий розповів, як вісім бійців трималися 67 діб в російському оточенні
Військовий Владислав Стоцький розповів, як зупиняв російський наступ
фото: скріншот з відео

У той час, як інші підрозділи відходили, бійці батальйону «Свобода» отримали наказ триматися до останнього

Вісім бійців батальйону «Свобода» 67 днів вели бій в оточенні. Вони зупиняли російський наступ на місто Сіверськ Донецької області. Про це розповів командир позиції лейтенант Нацгвардії Владислав Стоцький в інтерв'ю Юрію Бутусову. 

Військові перебували на опорному пункті «Пінчер» у повному оточенні. У той час, як інші підрозділи відходили, бійці батальйону «Свобода» отримали наказ триматися до останнього.

Владислав Стоцький розповів, що вони відразу адаптували свою тактику під задачу прихованого утримання позицій та вступали у бій лише за потреби. Відбивати штурми, за його словами, допомагали вогневі засоби батальйону «Свобода» та суміжного батальйону К-2 54 ОМБр.

Військовий зауважив, що їжу та воду вони отримували дронами.

За словами Стоцького, остання масована атака росіян була 16 вересня. Тоді вони залучили два танки, два МТ-ЛБ та БМП з піхотою. Попри кількісну перевагу ворога, наступ було відбито. Опісля бою бійці отримали наказ на пробиття з оточення до своїх.

Стоцький зазначив, що сім бійців прорвалися з оточення, один воїн загинув. Ніхто з військових до 2022 року не мав досвіду бойових дій.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, адвокат Масі Найєм розповів, що в Україні є гостра потреба вибудувати повагу до військових і ветеранів. Проте ще велика кількість українців бояться воювати через невизначеність.

Раніше військовий розповів, як ворог вів «м’ясні» штурми під Авдіївкою. 

Також військовий Ігор Олійник розповів, як дивом вижив після удару ракети. 

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Теги: росія Україна військові війна окупанти ЗСУ росіяни

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