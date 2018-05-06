У Китаї постане міст з найдовшим прольотом у світі
- Сьогодні, 10:59
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На південному заході Китаю зімкнувся безрозпірний міст з найдовшим прольотом у світі
В суботу в місті Чунцин на південному заході Китаю зімкнувся залізничний міст Егун'янь, що представляє собою безрозпірний міст з найдовшим прольотом в світі. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на китайську компанію China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).
Міст загальною протяжністю 1,65 км через Янцзи знаменитий тим, що довжина його основного прольоту встановила новий світовий рекорд - 600 м, уточнили в компанії (CRCC), яка є підрядником будівельних робіт об'єкта.
Успішне змикання моста, на думку експертів, свідчить про нові досягнення як в проектуванні, так і в будівельних роботах.
Міст Егун'янь складається з 69 сталевих коробок, найважча з яких важить 408 тонн. Навісний монтаж першої коробки стартував в лютому 2017 року.
Зазначений міст є складовою частиною кільцевої лінії рейкового пасажирського транспорту протяжністю 50,8 км.