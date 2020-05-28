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    У світі

    У Китаї схвалили законопроект, який може обмежити ліберальні свободи в Гонконзі

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    Парламент Китаю підтримав законопроект про національну безпеку Гонконгу - У Китаї схвалили законопроект, який може обмежити ліберальні свободи в Гонконзі
    Парламент Китаю підтримав законопроект про національну безпеку Гонконгу

    Закон може набути чинності у вересні

    Депутати Всекитайських зборів народних представників схвалили резолюцію про розробку суперечливого законопроекту, який поширює на Гонконг китайське законодавство про національну безпеку і відкриває місто для китайських спецслужб.

    Раніше китайські ЗМІ повідомляли, що закон може бути остаточно прийнятий протягом двох тижнів, а вступити в силу може вже в серпні, – повідомляє ВВС.

    Закон дає Пекіну широкі повноваження для боротьби з тероризмом, сепаратизмом, іноземним впливом і підривом влади КНР на території автономії. Він може радикальним чином змінити ситуацію в місті, де протистояння між владою та активістами призвело в 2019 році до мільйонних протестів і штурму парламенту.

    Нові заходи можуть вплинути і на статус Гонконгу як ключового комерційного і бізнес-центру Південно-Східної Азії.

    Щорічний з'їзд Всекитайських зборів народних представників відкрився в Пекіні в травні, з двомісячною затримкою через пандемію. Пакет законів «Про вдосконалення правової системи і правозастосовчого механізму Гонконгу» - один з головних на порядку зборів.

    Законопроект був внесений урядом на голосування, в результаті якого було мало сумнівів - з'їзд завжди підтримує ініціативи виконавчої влади. Тепер його має схвалити компартії, і в разі затвердження закон може набути чинності у вересні.

    Опозиція побоюється, що він буде означати кримінальне переслідування і тривалі тюремні терміни за критику лідерів КНР і участь в протестах.

    Законом вводиться кримінальна відповідальність за:

    • сепаратизм - заклики до відокремлення від Китаю
    • підрив влади або авторитету центрального уряду
    • тероризм
    • іноземне втручання

    Закон також дає Пекіну право створювати власні спецслужби в Гонконзі.

    Адміністрація автономії підтримує закон і заявляє, що він приймається для боротьби з тероризмом, а мирним жителям боятися нема чого.

    Британія повернула Гонконг в 1997 році. Основний закон - фактична конституція території - передбачає особливий статус міста в КНР. Він гарантує свободу зібрань, свободу слова, незалежність судової влади та інші права і інститути, яких немає в материковому Китаї.

    Протести проти посилення контролю Пекіна стрясають Гонконг вже кілька років. У 2019 суперечливий законопроект про екстрадицію в материковий Китаю призвів до штурму парламенту, самогубств активістів і мільйонним демонстрацій на вулицях автономії.

    Держсекретар США Майк Помпео заявив 27 травня, що Гонконг втратив автономію в рамках КНР. Це може бути сигналом, що США офіційно стануть розглядати місто як частину Китаю - а це змінить статус зареєстрованих в Гонконзі компаній.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що через декілька днів оголосить про заходи, які США планують вжити щодо Китаю у відповідь на дії у Гонконзі.

    Китай закон Гонконг
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