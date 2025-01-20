У Китаї страчено чоловіка, який в’їхав у натовп та вбив 35 людей

Зазначається, що нападник був невдоволений тим, як було поділено майно при розлученні з дружиною

Винуватця смертельної ДТП в місті Чжухай на півдні Китаю було страчено 20 січня. Ця атака автівкою стала найсмертоноснішою у країні за останні десять років. Про це повідомляє The Straits Times та CNN.

62-річного Фан Вейцю стратили через три тижні після оголошення вироку. У суді заявили, що його мотиви «були вкрай підлими, характер злочину кричущим, методи особливо жорстокими, а наслідки особливо тяжкими, що завдало значної шкоди суспільству».

Зазначається, що нападник був невдоволений тим, як було поділено майно при розлученні з дружиною. Він навмисно протаранив людей, щоб «виплеснути свій гнів».

фото: Reuters

На фото і відео наслідків ДТП видно десятки людей, які лежать на бігових доріжках і прилеглих майданчиках із розкиданим взуттям. Багато з них у спортивному одязі.

Смертельна ДТП сталася напередодні найбільшого цивільного та військового авіашоу Китаю.

фото: dpa/picture alliance

Останніми місяцями Китай охопила хвиля раптових епізодів жорстокості, спрямованих проти випадкових людей, в тому числі дітей. Як пише CNN, це відбувається на тлі уповільнення економічного зростання, що нервує суспільство. Китайці давно звикли до низького рівня насильницьких злочинів та ретельного нагляду за ними, підкреслює видання.

Тож лідер КНР Сі Цзіньпін закликав запобігти повторенню хвилі масових вбивств, що потрясли країну. Про це повідомляє Associated Press. Він віддав доручення владі на місцях докласти зусиль для запобігання «екстремальним випадкам».

До слова, китайська влада виконала вирок про найвищу кару колишньому секретареві робочого комітету зони техніко-економічного розвитку міста Хух-Хото (адміністративний центр автономного району Внутрішня Монголія, Північний Китай) Лі Цзяньпіну, який шляхом розкрадання і хабарів незаконно привласнив гроші.