Кадиров нагородив свого племінника, причетного до збиття літака в Казахстані

Хамзат Кадиров є секретарем Радбезу Чечні, саме він відзвітував про збиття всіх БпЛА над регіоном

Хамзат Кадиров отримав медаль «За заслуги перед Чеченською Республікою»

Кадиров нагородив медаллю свого племінника, секретаря Радбезу ЧР Хамзата Кадирова. Саме Хамзат напередодні відзвітував про збиття «всіх безпілотників» над Чечнею, де, як відомо, було збито літак Embraer 190. Про це пише Телеграм-канал Astra.

Глава Чечні Рамзан Кадиров на нараді за підсумками 2024 року, що минає, серед інших нагородив свого племінника Хамзата Кадирова медаллю «За заслуги перед Чеченською Республікою». Хамзат Кадиров є секретарем Радбезу Чечні, саме він напередодні відзвітував про збиття всіх БпЛА над регіоном.

«Інформація про те, що безпілотники влучили в якийсь об'єкт, неправда, все збито!», – написав він в Instagram 25 грудня.

Нагадаємо, причиною катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» в Актау в середу, 25 грудня, стала російська ракета «земля-повітря». Про це Euronews підтвердили джерела в уряді Азербайджану. За даними джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час роботи безпілотника над Грозним. Уламки вразили пасажирів і екіпаж, коли ракета вибухнула у повітрі поруч із літаком.

Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

На місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».