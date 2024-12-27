Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кадиров нагородив свого племінника, причетного до збиття літака в Казахстані

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кадиров нагородив свого племінника, причетного до збиття літака в Казахстані
Хамзат Кадиров є секретарем Радбезу Чечні, саме він відзвітував про збиття всіх БпЛА над регіоном
фото: Astra

Хамзат Кадиров отримав медаль «За заслуги перед Чеченською Республікою»

Кадиров нагородив медаллю свого племінника, секретаря Радбезу ЧР Хамзата Кадирова. Саме Хамзат напередодні відзвітував про збиття «всіх безпілотників» над Чечнею, де, як відомо, було збито літак Embraer 190. Про це пише Телеграм-канал Astra.

Глава Чечні Рамзан Кадиров на нараді за підсумками 2024 року, що минає, серед інших нагородив свого племінника Хамзата Кадирова медаллю «За заслуги перед Чеченською Республікою». Хамзат Кадиров є секретарем Радбезу Чечні, саме він напередодні відзвітував про збиття всіх БпЛА над регіоном.

«Інформація про те, що безпілотники влучили в якийсь об'єкт, неправда, все збито!», – написав він в Instagram 25 грудня.

Нагадаємо, причиною катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» в Актау в середу, 25 грудня, стала російська ракета «земля-повітря». Про це Euronews підтвердили джерела в уряді Азербайджану. За даними джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час роботи безпілотника над Грозним. Уламки вразили пасажирів і екіпаж, коли ракета вибухнула у повітрі поруч із літаком.

Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

На місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Читайте також:

Теги: земля авіакатастрофа російська ракета Рамзан Кадиров літак прокурор розслідування повітря ракета У Лей відео аеродром Казахстан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск і Дональд Трамп в Бока-Чіка, Техас
Маск святкував День подяки за одним столом із Трампом
30 листопада, 17:58
Очільників країн розвеселило питання про валізу
Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів
2 грудня, 22:00
У Грузії жінки вимагають від МВС припинити жорстоке побиття людей під час затримання
У Грузії жінки вимагають припинити побиття протестувальників (відео)
4 грудня, 14:28
Емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України
Зеленський заснував символіку Служби зовнішньої розвідки України
9 грудня, 17:20
За рік вдалося підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських полонених – Лубінець
За рік вдалося підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських полонених – Лубінець
10 грудня, 22:14
Кожен військовослужбовець може швидко подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин
Через застосунок «Армія+» військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку
11 грудня, 02:49
Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону
Сили спеціальних операцій прокоментували заяви про захоплення села на Сумщині
16 грудня, 12:16
23 грудня відзначається День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня, 00:05
На одній із деталей «Орєшніка» було знайдено серійний номер та дату виробництва
Експерти піддали сумніву існування «Орєшніка»: результати дослідження
23 грудня, 19:09

Політика

Кадиров нагородив свого племінника, причетного до збиття літака в Казахстані
Кадиров нагородив свого племінника, причетного до збиття літака в Казахстані
Естонія посилить захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу
Естонія посилить захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу
Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
Генпрокурор Ізраїлю ініціював розслідування проти дружини Нетаньягу
Генпрокурор Ізраїлю ініціював розслідування проти дружини Нетаньягу
Лукашенко заявив про готовність розмістити комплекси «Орєшнік» у Білорусі
Лукашенко заявив про готовність розмістити комплекси «Орєшнік» у Білорусі
Апетити Трампа ростуть: ЗМІ розповіли, які зміни можуть чекати Африку
Апетити Трампа ростуть: ЗМІ розповіли, які зміни можуть чекати Африку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
25K
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану
15K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
15K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
9833
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Новини

27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
25 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua