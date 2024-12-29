Мистецтво та вино більше не цінність: видання Economist пояснило, у що слід інвестувати

Інвестиції в предмети розкоші були невдалим кроком у 2024 році

Єдиним стабільним сегментом залишилися колекційні автомобілі, ціни на які практично не змінилися

Ринок розкоші зазнає збитків – відбулося найбільше падіння цін за останні роки. Про це пише The Economist.

Поточний 2024 рік не був найкращим для любителів вина, мистецтва, автомобілів і всіх, хто цінує найпрекрасніші задоволення в житті, оскільки ціни на ці предмети розкоші впали.

Інвестування в мистецтво, вино та предмети розкоші виявилося складним у 2024 році. Згідно з індексом All Art, що відстежує аукціонний продаж, з початку року до кінця листопада інвестори в мистецтво втратили в середньому 16%. Для дорогих вин спад виявився трохи меншим – близько 11%, що відображає індекс Liv-ex Fine Wine 1000. Найбільше падіння спостерігається в секторі діамантів.

«Ціни на розкішні активи впали. Ціни на діаманти впали майже на 20%, а от ціни на колекційні автомобілі залишилися більш-менш незмінними», – йдеться у публікації.

До слова, світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння. Група компаній De Beers накопичила найбільший з часів фінансової кризи 2008 року запас алмазів. Наразі група стикається із труднощами у справі відродження попиту на коштовності, які тривалий час вважалися вершиною розкоші.