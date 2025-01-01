Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Наїзд на натовп у Новому Орлеані: ФБР розкрило особу підозрюваного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наїзд на натовп у Новому Орлеані: ФБР розкрило особу підозрюваного
Американські правоохоронці працюють на місці інциденту
фото: AP

Підозрюваним виявився 42-річний громадянин США

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного, який в'їхав у натовп у ​​місті Новий Орлеан. Про це повідомляє CNN.

Підозрюваним виявився 42-річний громадянин США Шамсуд-Дін Джаббар, який проживав у штаті Техас. Чоловік орендував автомобіль, на якому скоїв наїзд на людей.

Відомо, що у машині виявили прапор терористичної організації ІДІЛ. Крім того, на території французького кварталу, де було здійснено наїзд, знайшли вибухові пристрої.

Наразі ФБР «працює над визначенням потенційних зв'язків суб'єкта з терористичними організаціями». Злочин розглядається владою США як акт тероризму.

Нагадаємо, 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою.

До слова, у вбитого водія, який вчинив напад правоохоронці знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Також кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який був у пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як терористичний акт.

Читайте також:

Теги: теракти в США США вбивство ІДІЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зміниться глобальний порядок у 2025 році?
Політична турбулентність і нові виклики у наступному році
26 грудня, 2024, 18:48
Карпентер також зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз
Радник Байдена розповів, коли Україна може стати членом НАТО
22 грудня, 2024, 23:42
Ексрадник президента США Джон Болтон зробив заяву про переговори між РФ та Україною
Ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ
19 грудня, 2024, 13:12
Маск матиме обмежений доступ до деякої інформації про SpaceX
Маск може не отримати допуск до деяких секретів SpaceX – WSJ
16 грудня, 2024, 18:24
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
15 грудня, 2024, 02:18
Джеффрі Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік
Байден номінував експосла США в Україні на найвищу дипломатичну відзнаку
12 грудня, 2024, 09:49
Юлія Свириденко та Андрій Єрмак поїхали на переговори в США
Українська делегація зустрілась з радниками Трампа
5 грудня, 2024, 05:14
Салліван наголосив, що Байден прагне поставити Україну на якомога сильнішу позицію
США готують нові санкції проти Росії
3 грудня, 2024, 13:07
Трамп пригрозив терористам ХАМАСу
Трамп пообіцяв влаштувати «пекло» на Близькому Сході, якщо ХАМАС проігнорує його умову
2 грудня, 2024, 22:40

Соціум

У Чорногорії сталася стрілянина: могли загинути щонайменше семеро людей
У Чорногорії сталася стрілянина: могли загинути щонайменше семеро людей
П'ять аеропортів у Росії призупинили польоти через атаку дронів
П'ять аеропортів у Росії призупинили польоти через атаку дронів
Наїзд на натовп у Новому Орлеані: ФБР розкрило особу підозрюваного
Наїзд на натовп у Новому Орлеані: ФБР розкрило особу підозрюваного
Теракт у Новому Орлеані: в нападника знайдено прапор ІДІЛ
Теракт у Новому Орлеані: в нападника знайдено прапор ІДІЛ
СТБ, «Прямий» та низка інших телеканалів не увімкнули державний гімн у новорічну ніч
СТБ, «Прямий» та низка інших телеканалів не увімкнули державний гімн у новорічну ніч
Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)
Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
33K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
12K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua