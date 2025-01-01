Наїзд на натовп у Новому Орлеані: ФБР розкрило особу підозрюваного

Підозрюваним виявився 42-річний громадянин США

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного, який в'їхав у натовп у ​​місті Новий Орлеан. Про це повідомляє CNN.

Підозрюваним виявився 42-річний громадянин США Шамсуд-Дін Джаббар, який проживав у штаті Техас. Чоловік орендував автомобіль, на якому скоїв наїзд на людей.

Відомо, що у машині виявили прапор терористичної організації ІДІЛ. Крім того, на території французького кварталу, де було здійснено наїзд, знайшли вибухові пристрої.

Наразі ФБР «працює над визначенням потенційних зв'язків суб'єкта з терористичними організаціями». Злочин розглядається владою США як акт тероризму.

Нагадаємо, 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

🇺🇸Двоє поліцейських у Новому Орлеані були поранені у перестрілці з нападником, який в'їхав у натовп



Вони перебувають у стабільному стані, повідомила під час прес-конференції голова поліції міста Енн Кіркпатрік. pic.twitter.com/KzBorWGR7Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою.

До слова, у вбитого водія, який вчинив напад правоохоронці знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Також кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який був у пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як терористичний акт.