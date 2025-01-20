Китай провів фінальні випробування секретної зброї

Нові китайські ракети витримали екстремальні тести на термостійкість

У Китаї відбулися фінальні випробування секретної гіперзвукової ракети класу «повітря-повітря». Про це пише The South China Morning Post з посиланням на випробувачів.

Вчені розповіли, що ракети витримали екстремальні тести на термостійкість, щоби відповідати суворим вимогам до характеристик ВПС Народно-визвольної армії Китаю.

«Це перше офіційне підтвердження існування цієї загадкової зброї, яка може становити безпрецедентну загрозу для американських військових літаків, включаючи бомбардувальник-невидимку B-21, який наразі проходить льотні випробування», – йдеться у публікації.

Наприкінці грудня 2024 року Китай показав перший у світі винищувач шостого покоління. Причому не один, а одразу два. Їх незвичайний вигляд вказує на те, що китайські конструктори мислять так само, як американські колеги, і намагаються зробити літак якнайменш помітним, але розумнішим і пильним.

До слова, китайські дослідники розробляють технології, які можуть змінити правила гри в галузі радіоелектронної боротьби. Вони знайшли спосіб змусити радари думати, що маленький відбивач, розміром зі стандартний планшет iPad (розмір iPad становить 25x18 см, – «Главком»), – це гігантський невідомий літаючий пристрій розміром зі стадіон.

Раніше Пентагон спрогнозував, скільки ядерних боєголовок матиме Китай до 2030 року. Китай нарощує ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад 1 тис. ядерних боєголовок до 2030 року.