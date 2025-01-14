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Росія не дає зелений коридор жителям інтернату в Суджі, який раніше обстріляла

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росія не дає зелений коридор жителям інтернату в Суджі, який раніше обстріляла
Жителі міста Суджа Курської області
фото: Костянтин і Влада Ліберови/Instagram

Кремль намагається відхреститися від цих людей, бо вони переконалися, що українські військові не такі, якими їх зображають у російських ЗМІ

Росія не дає можливості евакуювати жителів інтернату в Суджі, який раніше обстріляла з керованими авіабомбами, та прилеглих сіл Курської області. Вони мають намір виїхати до Росії, але не мають можливості та живуть в інтернаті. Про це розповів пресофіцер української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський в етері Громадського радіо.
 
Повідомляється, що в інтернаті проживають люди, які мають проблеми з опаленням своїх помешкань або ж їх залишили родичі. Також це люди з інвалідністю, люди похилого віку або ж ті, котрі втратили свої доміки. Загалом там перебуває 120 людей. Після авіаудару, внаслідок якого не вціліло жодне вікно, будівлю почали відновлювати. За словами пресофіцера, перший поверх уже відновили.

«Про їхнє місце перебування знає як кремлівська влада, так і керівництво російських збройних сил. Але постійні звернення родичів до кремлівської влади з проханням надати зелений коридор, дати можливість вивезти цих людей спершу в Україну, а потім через Білорусь до Курської області Росії отримують відмови», – повідомив Олексій Дмитрашківський.

Пресофіцер вважає, що Кремль намагається відхреститися від цих людей, бо вони переконалися, що українські військові не такі, якими їх зображають у російських ЗМІ.

Дмитрашківський зазначив, що евакуація жителів Суджі та прилеглих населених пунктів углиб Росії неможлива. Зеленого коридору через лінію фронту не існує, а для вивезення їх через Білорусь потрібна згода двох сторін, після чого цим процесом займається Міжнародний комітет Червоного хреста. Проте Росія не дає згоди на евакуацію цих людей.

Варто зазначити, що російська авіація завдала подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області. 

Внаслідок удару приміщення інтернату було пошкоджене, вибило всі вікна та двері. Одна жінка померла після зазнаних травм.

Зауважимо, що на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі зазначив, що для РФ це стало несподіванкою.

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Міноборони РФ називає дії ЗСУ «контратакою», яку влаштували задля того, аби зупинити наступ росіян у Курській області. Там стверджують, що українські війська застосували два танки, 12 бойових броньованих машин і техніку розгородження під час штурму в напрямку хутора Бердин, що на Курщині.

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Теги: росія евакуація влада робота водопостачання військові опалення армія пропаганда комендатура

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