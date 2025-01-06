Туреччина в 2025 році запроваджує рекордні податки та штрафи

Деякі мита і штрафи у Туреччині цьогоріч зростуть більш ніж на 40%

З 1 січня 2025 року в Туреччині набули чинності значні зміни в податковій та штрафній системі. Очікується, що низка податків, мит та штрафів зросте більш ніж на 40%. Про це повідомило видання Resmi Gazete.

Однією з найпомітніших змін стане підвищення спеціального податку на послуги зв'язку. Ставка збільшиться на 43,93%, що значно вплине на вартість легалізації мобільних телефонів, придбаних за кордоном. Наприклад, за реєстрацію номера IMEI (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання) тепер доведеться заплатити близько $1,3 тис., що майже на $400 більше за поточну вартість.

До слова, придбати новий iPhone 16 у всіх трьох версіях в Туреччині можна за ціною $1913 до $2354, що є чи ненайдорожчою вартістю цього телефона у світі.

Також помітно зростуть мита на оформлення документів. Вартість трирічного закордонного паспорта підвищиться зі $163 до $235. Для отримання посвідчення водія категорії B тепер потрібно заплатити $218, що на $67 більше, ніж раніше.

Штрафи за порушення ПДР стануть відчутно вищими. Наприклад, проїзд на червоне світло і перевищення швидкості на 10-30 км/год тепер коштуватимуть $64 замість колишніх $44.

Нагадаємо, турецькі банкомати зіткнулися з проблемою нестачі готівки, і громадяни вимушені бігати і шукати банкомати, у яких ще можна зняти гроші. Така проблема виникла через збільшення добового ліміту зняття грошей. Банкомати також припинили приймати дрібні купюри.