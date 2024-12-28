Сі Цзіньпін хоче зупинити хвилю масових вбивств у Китаї

Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче, щоб нещодавні масові вбивства, які шокували країну, більше не повторилися

Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав запобігти повторенню хвилі масових вбивств, що потрясли країну. Про це повідомляє Associated Press. Він віддав доручення владі на місцях докласти зусиль для запобігання «екстремальним випадкам».

Місцеві чиновники висловили готовність розглядати особисті конфлікти, які здатні спровокувати агресію, зокрема суперечки про спадщину та сімейні проблеми. За даними Associated Press, масові напади на людей трапляються у Китаї не вперше. Проте останнім часом випадки умисних наїздів на пішоходів та напади озброєних ножами злочинців стали частішими.

У листопаді сталося три такі інциденти. У китайському місті Чанде після фінансових втрат чоловік в'їхав у натовп і почав чавити дітей неподалік входу до ​​початкової школи. У професійному училищі в Ісіні студент, який не склав іспит, вбив вісім осіб. У Чжухаї, імовірно, засмучений розлученням, чоловік на автомобілі врізався в натовп. Загинули 35 людей.

Раніше стало відомо, що влада КНР розширила кампанію стимулювання народжуваності на місцевому та національному рівні. Самотніх людей намагаються різними способами стимулювати одружуватися, а родини – заводити більше однієї дитини. Представники влади обдзвонюють заміжніх жінок і запитують про їхні плани на дітонародження. Деяких жінок запрошують до жіночих консультацій для перевірки здоров'я.