У Китаї створили вакцину, яку не потрібно колоти – достатньо інгаляції

Під час випробувань вакцина продемонструвала ефективність в 65,7% для запобігання клінічних симптомів, а також в 90,98% – для запобігання важких випадків захворювання Covid-19.

Китайське управління з лікарських засобів схвалило для клінічних випробувань інгаляційну вакцину від Covid-19, розроблену фірмою CanSino Biologics.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Цей крок був зроблений після того, як Національне управління медичних продуктів дало умовний дозвіл на вакцину, дозволивши її публічне використання.

У лютому ін'єкційна вакцина CanSino Biologics була схвалена владою КНР для широкого застосування в країні. В ході випробувань вона продемонструвала ефективність в 65,7% для запобігання клінічних симптомів, а також в 90,98% - для запобігання важких випадків захворювання Covid-19.

В даний час в Китаї є п’ять вакцин проти коронавірусу, які були умовно схвалені ринком або дозволені для використання в екстрених випадках, але жодна з них ще не вводилася шляхом інгаляції.

CanSino повідомила в своїй останній документації на Гонконгській фондовій біржі, що вакцина для інгаляцій була спільно розроблена компанією і Пекінським інститутом біотехнології, додавши, що їх заявка на клінічні випробування отримала зелене світло в понеділок. Але вчені попередили, що безпека і ефективність вакцини «підлягають підтвердженню» в ході випробувань.

Крім того, національний інститут фармакології та безпеки харчування Угорщини видав дозвіл на застосування однокомпонентної вакцини від коронавірусу розробки китайської компанії CanSino. До цього вакцина була схвалена в Китаї, Пакистані та Мексиці.