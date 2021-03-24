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    У Китаї створили вакцину, яку не потрібно колоти – достатньо інгаляції

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    У Китаї створили вакцину, яку не потрібно колоти - У Китаї створили вакцину, яку не потрібно колоти – достатньо інгаляції
    У Китаї створили вакцину, яку не потрібно колоти

    Під час випробувань вакцина продемонструвала ефективність в 65,7% для запобігання клінічних симптомів, а також в 90,98% – для запобігання важких випадків захворювання Covid-19.

    Китайське управління з лікарських засобів схвалило для клінічних випробувань інгаляційну вакцину від Covid-19, розроблену фірмою CanSino Biologics.

    Про це повідомляє Medical Xpress.

    Цей крок був зроблений після того, як Національне управління медичних продуктів дало умовний дозвіл на вакцину, дозволивши її публічне використання.

    У лютому ін'єкційна вакцина CanSino Biologics була схвалена владою КНР для широкого застосування в країні. В ході випробувань вона продемонструвала ефективність в 65,7% для запобігання клінічних симптомів, а також в 90,98% - для запобігання важких випадків захворювання Covid-19.

    В даний час в Китаї є п’ять вакцин проти коронавірусу, які були умовно схвалені ринком або дозволені для використання в екстрених випадках, але жодна з них ще не вводилася шляхом інгаляції.

    CanSino повідомила в своїй останній документації на Гонконгській фондовій біржі, що вакцина для інгаляцій була спільно розроблена компанією і Пекінським інститутом біотехнології, додавши, що їх заявка на клінічні випробування отримала зелене світло в понеділок. Але вчені попередили, що безпека і ефективність вакцини «підлягають підтвердженню» в ході випробувань.

    Крім того, національний інститут фармакології та безпеки харчування Угорщини видав дозвіл на застосування однокомпонентної вакцини від коронавірусу розробки китайської компанії CanSino. До цього вакцина була схвалена в Китаї, Пакистані та Мексиці.

    Теги: харчування безпека час
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