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У Колумбії через зсув ґрунту загинуло понад 30 людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло понад 30 людей
Рятувальні роботи в районі ускладнювалися дощами
фото: AP

Зсуви зійшли на дорогу між містами Кібдо та Медельїн, внаслідок чого люди опинилися під завалами

На північному заході Колумбії внаслідок трьох зсувів загинуло щонайменше 34 людини, десятки дістали поранення. Про це пише Reuters.

Зсуви зійшли на дорогу між містами Кібдо та Медельїн, внаслідок чого люди опинилися під завалами. Зсув накрив будинок, у якому перебували близько 50 осіб.

У Колумбії через зсув ґрунту загинуло понад 30 людей фото 1
фото: AP

Дорога, що сполучає місто Медельїн з Кібдо в департаменті Чоко, була тимчасово закрита через пошкодження кількома зсувами.

На тій же дорозі, поблизу муніципалітету Кармен-де-Атрато, багато людей вийшли зі своїх автомобілів, щоб сховатися в будинку, який згодом накрив новий зсув. 

У Колумбії через зсув ґрунту загинуло понад 30 людей фото 2
фото: AP

Рятувальники та кінологи з усієї Колумбії були направлені на місце події для пошуку поранених людей. Рятувальні роботи в районі ускладнювалися дощами. 

Нагадаємо, 14 січня на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке.

Раніше в американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань та загибелі щонайменше чотирьох людей.

Як повідомлялося, 1 січня в Японії зафіксували понад 100 землетрусів, унаслідок чого загинули люди. Метеорологічне агентство Японії зафіксувало понад 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові. Переважна більшість з них сталася в районі міста Ното в Ісікаві.

Кількість загиблих від потужного землетрусу, що сколихнув півострів Ното та прилеглі райони префектури Ісікава в центрі країни, зросла до щонайменше 24 людей.

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Теги: стихійні лиха Колумбія місто поранення

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