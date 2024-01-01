Японію сколихнули понад 100 землетрусів за кілька годин: є загиблі
Унаслідок землетрусів загинули щонайменше чотири особи
Протягом останніх 12 годин в Японії зафіксували понад 100 землетрусів, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомляє Sky News.
Метеорологічне агентство Японії зафіксувало понад 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові.
Переважна більшість з них сталася в районі міста Ното в Ісікаві, де сьогодні вранці стався найсильніший землетрус.
При цьому інші землетруси відчувалися у різних частинах Японії. Це означає, що вони не обов'язково пов'язані між собою.
Станом на зараз відомо про те, що внаслідок землетрусів загинули щонайменше чотири особи. Один із загиблих – літній чоловік, на якого обвалилася будівля.
Президент США Джо Байден уже заявив, що його країна готова допомогти тим, хто постраждав від землетрусу в Японії.
«Будучи близькими союзниками, Сполучені Штати та Японія поділяють глибокі узи дружби, які об'єднують наші народи. Наші думки – з японським народом у цей скрутний час», – зазначив він.
Раніше японські сейсмологи попередили про можливість нових повторних потужних землетрусів.
Сьогодні у Японії стався землетрус із епіцентром у префектурі Ісікава на острові Хонсю. Повідомляється, що магнітуда землетрусу становила 7,4. За японською національною шкалою землетрус оцінено у максимальні 7 балів, підземні поштовхи відчувалися у Токіо. В результаті понад 35 тисяч будинків у центральній частині Японії залишилися без електропостачання.
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