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Японію сколихнули понад 100 землетрусів за кілька годин: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Японію сколихнули понад 100 землетрусів за кілька годин: є загиблі
Пожежа у префектурі Ісікава, що почалась через землетрус
фото: Reuters

Унаслідок землетрусів загинули щонайменше чотири особи

Протягом останніх 12 годин в Японії зафіксували понад 100 землетрусів, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомляє Sky News.

Метеорологічне агентство Японії зафіксувало понад 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові.

Переважна більшість з них сталася в районі міста Ното в Ісікаві, де сьогодні вранці стався найсильніший землетрус.

При цьому інші землетруси відчувалися у різних частинах Японії. Це означає, що вони не обов'язково пов'язані між собою.

Станом на зараз відомо про те, що внаслідок землетрусів загинули щонайменше чотири особи. Один із загиблих – літній чоловік, на якого обвалилася будівля.

Президент США Джо Байден уже заявив, що його країна готова допомогти тим, хто постраждав від землетрусу в Японії.

«Будучи близькими союзниками, Сполучені Штати та Японія поділяють глибокі узи дружби, які об'єднують наші народи. Наші думки – з японським народом у цей скрутний час», – зазначив він.

Раніше японські сейсмологи попередили про можливість нових повторних потужних землетрусів.

Сьогодні у Японії стався землетрус із епіцентром у префектурі Ісікава на острові Хонсю. Повідомляється, що магнітуда землетрусу становила 7,4. За японською національною шкалою землетрус оцінено у максимальні 7 балів, підземні поштовхи відчувалися у Токіо. В результаті понад 35 тисяч будинків у центральній частині Японії залишилися без електропостачання. 

Теги: стихійні лиха Японія землетрус

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