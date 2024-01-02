Сильний землетрус у Японії: кількість жертв значно зросла

На фото видно дим, що піднімається з місця пожежі у Вадзімі

Найбільша кількість жертв, сім осіб, зафіксована у місті Вадзіма

В Японії кількість загиблих від потужного землетрусу, що сколихнув півострів Ното та прилеглі райони префектури Ісікава в центрі країни, зросла до щонайменше 24 людей. Про це повідомляє Kyodo.

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Найбільша кількість жертв, сім осіб, зафіксована у місті Вадзіма, розташованому на узбережжі Японського моря, де руйнівна сила стихії була особливо велика.

У Вадзімі збуреність викликає загоряння понад 200 будівель у центральній частині міста, проте місцеві влади повідомляють, що небезпеки розповсюдження пожежі зараз немає.

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За офіційними даними, на ранок вівторка, рятувальники отримали 14 повідомлень про людей, які можуть бути під завалами.

В північних районах півострова Ното збої у дорожньому русі внаслідок руйнувань, викликаних землетрусом, стають причиною ускладнення автомобільних маршрутів, тому уряд робить спроби доставити необхідні матеріали допомоги для постраждалих за допомогою кораблів.

Також землетрус призвів до численних руйнувань та пошкоджень будівель у префектурах Ніігата, Тояма, Фукуї та Гіфу.

До пошуково-рятувальних операцій влада залучила близько 1000 військовослужбовців Сил самооборони Японії.

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Попередження про цунамі, оголошене для більшої частини узбережжя країни вздовж Японського моря, було скасоване у вівторок вранці після того, як найвищі хвилі приблизно 1,2 метра досягли порту Вадзіма в понеділок увечері й більше не повторювались.

За даними Японського метеорологічного агентства, епіцентр землетрусу був у Японському морі приблизно за 30 кілометрів на північний схід від Вадзіми на глибині близько 16 км. Його потужність перевищила 7 балів за японською шкалою сейсмічної інтенсивності, що означає землетрус 7-го рівня, під час якого людина не може встояти.

Востаннє землетрус такої сили був зафіксований у 2018 році на острові Хоккайдо, другому за величиною острові Японського архіпелагу, що лежить у його північній частині.

Раніше японські сейсмологи попередили про можливість нових повторних потужних землетрусів.

Як відомо, у Японії стався землетрус із епіцентром у префектурі Ісікава на острові Хонсю. Повідомляється, що магнітуда землетрусу становила 7,4. За японською національною шкалою землетрус оцінено у максимальні 7 балів, підземні поштовхи відчувалися у Токіо. В результаті понад 35 тисяч будинків у центральній частині Японії залишилися без електропостачання.