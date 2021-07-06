У лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей

У людей, які отруїлися, встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт

Потерпілі вживали їжу в ресторані неподалік обласного центру

У Вінниці до лікарень потрапили 17 людей, які 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру. Про це 6 липня повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що потерпілі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт.

Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як додає місцеве видання «20 хвилин», у закладі «На Майдані» святкували випускний вісім школярів з класним керівником та батьками.

А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці із моменту закінчення школи.

До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

За даним інцидентом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.