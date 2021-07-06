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    У лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей

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    У людей, які отруїлися, встановили попередній діагноз &ndash; гострий ентероколіт - У лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей
    У людей, які отруїлися, встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт
    Фото з відкритих джерел

    Потерпілі вживали їжу в ресторані неподалік обласного центру

    У Вінниці до лікарень потрапили 17 людей, які 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру. Про це 6 липня повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що потерпілі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт.

    Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

    Як додає місцеве видання «20 хвилин», у закладі «На Майдані» святкували випускний вісім школярів з класним керівником та батьками.

    А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці із моменту закінчення школи.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

    За даним інцидентом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

    Теги: діти школа отруєння
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    У лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей