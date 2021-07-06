У лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей
Потерпілі вживали їжу в ресторані неподалік обласного центру
У Вінниці до лікарень потрапили 17 людей, які 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру. Про це 6 липня повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що потерпілі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт.
Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Як додає місцеве видання «20 хвилин», у закладі «На Майдані» святкували випускний вісім школярів з класним керівником та батьками.
А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці із моменту закінчення школи.
До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.
Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.
Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.
За даним інцидентом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.