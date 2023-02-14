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У кожній школі – сейф для зброї. Нові правила для освітян у Санкт-Петербурзі

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У кожній школі – сейф для зброї. Нові правила для освітян у Санкт-Петербурзі
фото з відкритих джерел

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Адміністрацію одного з районів російського Санкт-Петербурга зобов'язали закупити в школи навчальні автомати та обладнання для кабінетів ОБЖ на 23 млн рублів. Про це пише російська «Новая газета».

Прокуратура міста провела перевірки у школах та виявила, що вони не виконали припис Міносвіти РФ, який отримали на початку лютого.

Згідно з документом, освітні установи мають обладнати кабінети наступним «інвентарем»:

  • сейф для зброї;
  • макети гранат Ф-1 та РГД-5;
  • тренажер для стрільби;
  • макет автомата Калашнікова;
  • магазин до автомату Калашнікова з навчальними патронами;
  • міні-експрес-лабораторії радіаційно-хімічної розвідки;
  • дозиметр;
  • газоаналізатор кисню та токсичних газів;
  • захисний костюм;
  • імітатори поранень для тренажера-манекена;
  • макет найпростішого укриття у розрізі.

«Усі перераховані вище предмети, а також багато інших засобів навчання та виховання, які тепер мають бути в кожному класі ОБЖ у кожній школі», — пояснили журналістам у пресслужбі петербурзької прокуратури.

Зазначається, що макети гранат та автоматів необхідні, оскільки найближчим часом до програми 10–11-х класів вводиться предмет «початкова військова підготовка». Старшокласники вивчатимуть правові засади військової служби, засади тактичної підготовки, різні види зброї.

Чиновники районної адміністрації запевнили, що школи «озброяться» відповідно до вимог міністерства найближчим часом.

Теги: росія зброя діти

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