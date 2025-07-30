РФ закрила ринок для найпопулярніших вантажівок з дружньої країни

Росстандарт пояснює своє рішення порушеннями обов'язкових вимог, виявлених під час перевірок і становлять значну небезпеку для водіїв та інших учасників дорожнього руху

Російська влада відреагувала на різке падіння виробництва і продажів вантажівок атакою на провідні китайські бренди. В I півріччі у РФ випустили майже на чверть менше вантажівок, ніж роком раніше, а продажі впали приблизно вдвічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Зазначається, що після початку великої війни і відходу провідних світових брендів китайські вантажівки захопили 2/3 російського ринку, і чиновники виганяють найпопулярніші марки.

Росстандарт повідомив про відкликання схвалення типу транспортного засобу у шести типів вантажівок та шасі брендів Dongfeng, Foton, FAW та Sitrak. Це означає, що випуск в обіг – тобто, ввезення в Росію і «будь-якого роду реалізація» таких вантажівок заборонені.

Крім того, призупинено дію схвалення типу транспортного засобу, виданих в країнах Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) на вантажівки Dongfeng типу DFH5200B, Foton типу H5 і FAW типу JH6-B 8X4.

До цих типів відносяться найпопулярніші моделі китайських вантажівок, наприклад, Sitrak типу ZZHS – це найбільш продаваний у РФ тягач Sitrak C7H. За підсумками півріччя його продажі перевищили 3,7 тис. одиниць, тоді як найпопулярнішої моделі «КамАЗа» – вантажівки-позашляховика на шасі 43118 – продано 1,9 тис. автомобілів, а наступної за популярністю моделі, самоскида 65115 – 1,2 тис.

Росстандарт пояснює своє рішення порушеннями обов'язкових вимог, виявлених під час перевірок і становлять значну небезпеку для водіїв та інших учасників дорожнього руху. Серед таких порушень відомство називає невідповідність вимогам щодо ефективності гальмівної системи, шуму, «ідентифікації органів управління транспортним засобом і установки пристрою виклику екстрених оперативних служб».

Нагадаємо, найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ оголосив про тимчасове припинення виробництва з 29 липня по 11 серпня включно. На офіційному рівні рішення пояснили «плановою корпоративною відпусткою», однак насправді це повʼязано з масштабною кризою. Керівництво сподівається, що за цей час дилерам вдасться реалізувати хоча б частину непроданих автомобілів, які просто стоять на складах.