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Повінь у Техасі: кількість загиблих перевищила 100, серед них – 28 дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повінь у Техасі: кількість загиблих перевищила 100, серед них – 28 дітей
Річка Сан-Габріель, що розлилася в Джорджтауні, штат Техас
фото: reuters

У найближчі 24-48 годин у регіоні очікуються нові шторми

Унаслідок сильного паводка в Техасі, за останніми даними, загинули 104 людини, зокрема 28 дітей. 24 людини досі, через чотири дні після катастрофи, вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За даними місцевої влади, у найпостраждалішому районі, окрузі Керр, до вечора понеділка підтверджено загибель 84 осіб, ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти. У п'яти інших округах – Тревіс, Бернет, Вільямсон, Кендалл і Том Грін – підтверджено загибель 20 осіб, зникли безвісти 13 осіб.

В окрузі Керр був затоплений літній християнський табір для дівчаток Camp Mystic недалеко від міста Керрвілл на березі річки Гуадалупе, яка несподівано вийшла з берегів після потужних злив.

Табір підтвердив, що серед загиблих – щонайменше 27 дівчаток і вожатих. У кількох округах Техасу оголошено надзвичайний стан. Багато доріг зруйновано, телефонні лінії не працюють.

У найближчі 24-48 годин у регіоні очікуються нові шторми, які можуть перешкодити рятувальним командам. Крім того, рятувальники, пробираючись через завали, які залишив паводок, стикаються ще й з отруйними зміями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь. Він підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр, штат Техас. Президент визнав, що багато людей загинуло, також є зниклі безвісти.

Теги: повінь негода США

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