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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Тест на адекватність: чи здатен світ протистояти російському тероризму? 

glavcom.ua
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Зараз відбувається тест на здатність цивілізованого Заходу протистояти варварському тероризму і шантажу
фото: depositphotos.com

Ракетний акомпанемент для танців Орбана

Безсумнівно, що масована ракетна атака України саме під час човникової миротворчості Віктора Орбана не може бути випадковістю.

У цьому міжнародному метушінні угорського прем’єра привертає увагу два моменти.

По-перше, зважаючи на те, що Орбана з усіх європейських лідерів публічно підтримує лише його проросійський однодумець зі Словаччини Р. Фіцо, стає зрозумілим, що миротворчу місію Орбан вигадав сам собі. Або отримав з Москви як агентурне завдання.

По-друге, Орбан таки вважає США найбільш важливою країною, бо іде туди в останню чергу: начальників, як відомо, відвідують останніми, щоб поінформувати про результати всіх попередніх зустрічей. Цікаво, чи зможе кремлівський емісар зустрітися з кимось з діючої адміністрації Білого Дому, чи зустріч відбудеться тільки з Трампом – так би мовити, на виріст.

Звісно, Кремль міг почекати з ракетним ударом до завершення вояжів Орбана. Але свідомо не зробив цього. Тому удар, під час якого постраждало багато цивільних українців, треба розглядати саме як месідж цивілізованому світові, а саме: приставайте на наші умови, або ми будемо вбивати і вбивати стільки, скільки зможемо – зараз в Україні, завтра у НАТІвській Європі.

Хтось у світі шукає виправдання недоімперії – мовляв, там цілилися у воєнний об’єкт, але випадково влучили у дитячу лікарню. Але бити своїми неточними, але потужними ракетами туди, де поблизу є такий об’єкт як лікарня – це відвертий воєнний злочин. Який Росія повторює постійно – згадайте знищення роддому у Маріуполі, атаки залізничних вокзалів у Краматорську і Херсоні.

Але європейське правосуддя обмежилося символічним ордером на Путіна та кількох його спільників, а от вироків і навіть судових засідань, як це було з Гіркіним, досі нема. Орбан мотається світом і переконує, що Росію перемогти неможливо у принципі, тому треба віддати їй все, що вона хоче. Росія одночасно демонструє, що вона буде робити, якщо не отримає бажаного.

Власне, зараз відбувається тест на здатність цивілізованого Заходу протистояти варварському тероризму і шантажу. І одночасно тест для української влади на адекватність. Тобто, нашим очільникам треба невідкладно починати чесне і відверте спілкування з суспільством – що і як треба змінювати, щоб досягти заявлених цілей щодо деокупації України.

Відсутність такої розмови означатиме, що наша влада готова піти на умови Росії, або не хоче нічого змінювати у своєму правлінні, що фактично поховає Україну. А ракетні удари, на жаль, ще будуть. Бо наш ворог жорстокий та безжальний, і все ще має можливість для безкарних масових вбивств.

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Джерело
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Теги: росія українці лікарня війна

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Олександр Кочетков

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