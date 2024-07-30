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В Єкатеринбурзі палає підприємство, яке виробляє електроніку для ракет (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Єкатеринбурзі палає підприємство, яке виробляє електроніку для ракет (відео)
Росіяни повідомляють, що наразі в місті поширюються їдкі пари диму
фото: скріншот

Пожежа виникла на даху цеху з хімічною продукцією 

В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві «НВО автоматики». Серед іншого, дана компанія виробляє електроніку для ракет. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначається, підприємство «НВО автоматики» загорілось сьогодні, 30 липня. Зауважимо, що підприємство займається виготовленням систем управління для космічних ракет.

За даними російських ЗМІ, горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 кв м і поступово розширюється.

Російське МНС повідомило, що покрівля цеху на площі 500 квадратних метрів вже обвалилася.

Росіяни повідомляють, що наразі в місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.

Раніше повідомлялося, що у міжнародному аеропорту Нижньокамська РФ смерч пошкодив навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт. 

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Теги: пожежа росія

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