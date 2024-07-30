В Єкатеринбурзі палає підприємство, яке виробляє електроніку для ракет (відео)

Росіяни повідомляють, що наразі в місті поширюються їдкі пари диму

Пожежа виникла на даху цеху з хімічною продукцією

В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві «НВО автоматики». Серед іншого, дана компанія виробляє електроніку для ракет. Про це повідомляють росЗМІ.

На одному з найбільших заводів РФ обладнання для космічної техніки виникла пожежа

Як зазначається, підприємство «НВО автоматики» загорілось сьогодні, 30 липня. Зауважимо, що підприємство займається виготовленням систем управління для космічних ракет.

За даними російських ЗМІ, горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 кв м і поступово розширюється.

🔥🔥На болотах горить-палає один із корпусів НВО «Автоматика» у Єкатеринбурзі, один із найбільших заводів апаратури для космічної техніки pic.twitter.com/DTjOQVcrGM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2024

Російське МНС повідомило, що покрівля цеху на площі 500 квадратних метрів вже обвалилася.

Росіяни повідомляють, що наразі в місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.

Раніше повідомлялося, що у міжнародному аеропорту Нижньокамська РФ смерч пошкодив навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт.