В Україні 17 жовтня 2026 року діятимуть жорсткіші графіки відключення світла

Обмеження запровадять через наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру

У п’ятницю, 17 жовтня, в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Вимушені заходи пов’язані з наслідками масованих російських атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомляє «Укренерго», передає «Главком».

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу діятимуть у всіх регіонах України протягом доби – з 00:00 до 23:59.

Для населення в частині областей запровадять графіки погодинних відключень. Вони діятимуть із 06:00 до 23:59, а обсяг обмежень становитиме від однієї до 2,5 черг.

«Укренерго» наголосило, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу – обленерго.

Також українців закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли електропостачання відновлюється за графіком. Обмеження мають допомогти енергосистемі працювати в умовах пошкоджень, спричинених російськими атаками.

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де діють аварійні обмеження, наразі не застосовуються.