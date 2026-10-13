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Лукашенко звинуватив Латвію в інсценуванні прориву кордону

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лукашенко звинуватив Латвію в інсценуванні прориву кордону
Лукашенко звинуватив Латвію у спробі заробити на прикордонному інциденті
фото: Reuters

Білоруський диктатор заявив, що за інцидентом із групою мігрантів та озброєними людьми в масках нібито стоїть бажання Риги отримати додаткові гроші від Євросоюзу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Латвію в нібито інсценуванні спроби прориву державного кордону групою нелегальних мігрантів. Він стверджує, що латвійська влада вигадала інцидент, аби отримати додаткове фінансування від Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруські ЗМІ.

Йдеться про події на початку жовтня, коли щонайменше 20 мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон Латвії з території Білорусі. За інформацією латвійських військових, групу супроводжували невідомі люди в масках, які мали зброю та погрожували військовослужбовцям.

Лукашенко заперечив причетність білоруської сторони до цього інциденту та заявив, що латвійська влада нібито використала ситуацію для отримання коштів від Євросоюзу.

Білоруський диктатор стверджує, що повідомлення про спробу прориву кордону були вигадані латвійською стороною з фінансових мотивів.

За його словами, Латвія нібито намагалася створити інформаційний привід для отримання допомоги від Європейського Союзу. При цьому він не навів доказів своїх звинувачень.

Лукашенко також заявив, що подібні операції на кордоні не могли відбутися без його особистого погодження. «Зі мною подібні речі не узгоджувалися. Отже, і не проводилися. Я це знаю точно», – сказав він.

Окрім цього, білоруський диктатор розкритикував країни Балтії та Польщу, звинувативши їх у прагненні отримати додаткове фінансування для військових потреб.

Він заявив, що ці держави нібито не мають достатніх власних ресурсів для реалізації своїх оборонних планів, тому намагаються залучити кошти Європейського Союзу.

Під час своїх заяв Лукашенко також прокоментував встановлення прикордонного паркану між Латвією та Білоруссю. Він іронічно подякував латвійській стороні за будівництво загородження та заявив, що в разі можливого військового конфлікту саме латвійським військовим доведеться його долати.

При цьому Лукашенко без доказів припустив, що агресія між двома країнами може розпочатися виключно з боку Латвії. Водночас білоруський диктатор поставив під сумнів ефективність прикордонного паркану для стримування нелегальної міграції. За його словами, мігрантам нібито достатньо від чотирьох до шести хвилин, щоб подолати встановлене загородження.

Нагадаємо, 6 жовтня Національні збройні сили Латвії повідомили про інцидент на кордоні з Білоруссю. За інформацією латвійських військових, щонайменше 20 нелегальних мігрантів у супроводі невідомих озброєних людей у масках намагалися потрапити на територію країни.

Особи, які супроводжували групу, погрожували латвійським військовослужбовцям та активно підштовхували мігрантів у напрямку кордону.

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Теги: Литва Білорусь диверсія

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