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    У світі

    У літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо

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    У літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо - У літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо
    У літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо
    Фото: Скріншот відео

    Літаку довелося годину літати над аеропортом, після чого вдалося сісти

    Лайнер авіакомпанії Air Canada вимушено сів після того, як при зльоті у нього відірвалося одне з коліс шасі.

    Про це повідомляє телеканал CBC.

    Як стало відомо, інцидент стався з повітряним судном Bombardier Dash 8. Йому довелося годину літати над аеропортом, після чого вдалося сісти.

    Уточнюється, що літак повинен був летіти з Монреаля в Сеген.

    лайнер літак Twitter
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