У літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо



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У літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо Фото: Скріншот відео

Літаку довелося годину літати над аеропортом, після чого вдалося сісти

Лайнер авіакомпанії Air Canada вимушено сів після того, як при зльоті у нього відірвалося одне з коліс шасі.

Про це повідомляє телеканал CBC.

Як стало відомо, інцидент стався з повітряним судном Bombardier Dash 8. Йому довелося годину літати над аеропортом, після чого вдалося сісти.

Уточнюється, що літак повинен був летіти з Монреаля в Сеген.