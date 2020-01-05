У літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо
У літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо
Фото: Скріншот відео
Літаку довелося годину літати над аеропортом, після чого вдалося сісти
Лайнер авіакомпанії Air Canada вимушено сів після того, як при зльоті у нього відірвалося одне з коліс шасі.
Про це повідомляє телеканал CBC.
Як стало відомо, інцидент стався з повітряним судном Bombardier Dash 8. Йому довелося годину літати над аеропортом, після чого вдалося сісти.
Уточнюється, що літак повинен був летіти з Монреаля в Сеген.
Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...
2020 commence plutôt bien