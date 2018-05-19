У Британії пройшла церемонія весілля принца Гаррі і Меган Маркл (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церемонія пройшла в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку

У Лондоні розпочалась церемонія весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Одруження відбуватиметься в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку і збере усіх представників королівської сім'ї. З боку нареченої будуть тільки друзі та її мама.

Раніше стало відомо, що батьку нареченої принца Гаррі Томасу Марклу зробили стентування судин і після хірургічного втручання йому необхідно провести кілька днів у лікарні, тож він не зможе повести свою дочку до вівтаря.

17 травня у Лондоні пройшла репетиція весілля Меган Маркл и принца Гаррі.