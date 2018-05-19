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    У Британії пройшла церемонія весілля принца Гаррі і Меган Маркл (відео)

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    Церемонія пройшла в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку

    У Лондоні розпочалась церемонія весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Одруження відбуватиметься в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку і збере усіх представників королівської сім'ї. З боку нареченої будуть тільки друзі та її мама.

    Раніше стало відомо, що батьку нареченої принца Гаррі Томасу Марклу зробили стентування судин і після хірургічного втручання йому необхідно провести кілька днів у лікарні, тож він не зможе повести свою дочку до вівтаря.

    17 травня у Лондоні пройшла репетиція весілля Меган Маркл и принца Гаррі.

    весілля Меган Маркл
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