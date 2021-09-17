44 кілограми скарбів: київські митники затримали контрабандиста з Індії (фото)

Чоловік, який прибув з Делі, далі мав везти прикраси трансфером до Одеси

Усього у чоловіка було вилучено 4627 одиниць срібних прикрас

У столиці співробітники митної служби затримали чоловіка, який намагався провезти через аеропорт «Бориспіль» 44 кілограми срібних прикрас з Індії. Про це повідомляє пресслужба митниці.

«Дві валізи, вщент набиті срібними прикрасами – каблучками, сережками, намистом, підвісками, хрестиками, браслетами та статуетками виявлено київськими митниками під час митного контролю багажу авіапасажира, який прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з Індії», – йдеться у повідомленні.

38-річний чоловік, прибувши з Делі, далі мав прямувати трансфером до Одеси. Для проходження митного контролю пасажир в аеропорту обрав спрощену систему «зелений коридор», чим гарантував, що не переміщує товарів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Однак митники за допомогою технічних засобів виявили, що у двох дорожніх валізах та у ручній поклажі громадянина були ювелірні вироби зі срібла 925 проби зі вставками з каміння.

Усього у чоловіка було вилучено 4627 одиниць срібних прикрас вагою понад 44 кілограми, серед яких:

882 комплекти з двох предметів

11 комплектів з трьох предметів

1 346 одиниць намиста

294 підвіски

269 каблучок

38 пар сережок

11 браслетів

8 хрестиків

3 статуетки слонів – індійських символів.

Громадянин заявив, що усі прикраси належать йому особисто. Київською митницею стосовно громадянина складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Прикраси було вилучено. Вартість вилученого буде встановлено додатково.

Нагадаємо, раніше на Київській митниці під час перевірок в одній із посилок виявили незадекларовану зброю. Пістолет винюхав службовий собака кінологічної команди київських митників.