У Microsoft блокуватимуть користувачів за нецензурну лексику

За порушення нових правил користувачі можуть позбутися доступу до Skype, Xbox та Outlook

Зміни в угоду користувача Microsoft вступили в силу з 1 травня - згідно з поправками, акаунти сервісів компанії, у яких міститься нецензурна лексика, почнуть блокувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії. У призначеній для користувача угоді прописано, що клієнтам сервісів також забороняється публічно демонструвати графічні



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За порушення нових правил користувачі можуть позбутися доступу до Skype, Xbox та Outlook

Зміни в угоду користувача Microsoft вступили в силу з 1 травня - згідно з поправками, акаунти сервісів компанії, у яких міститься нецензурна лексика, почнуть блокувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.

У призначеній для користувача угоді прописано, що клієнтам сервісів також забороняється публічно демонструвати графічні зображення оголеної натури. За порушення нових правил користувачі можуть позбутися доступу до Skype, Xbox, Outlook.

Блокування також очікує акаунти, дії яких можна трактувати як заклики до протиправної діяльності. При цьому експерти відзначають, що масового блокування очікувати не варто, оскільки користувачі спочатку отримають попередження.

У разі повторних порушень користувачі будуть позбавлятися доступу до окремих сервісів, найжорсткіше покарання - вилучення користувача. Примітно, що за новими правилами також може бути заблокована електронне листування в рамках сервісів.