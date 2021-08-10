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    Молдова та Румунія проведуть спільне засідання урядів

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    Прем&rsquo;єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліца&nbsp;провела телефонну розмову з головою румунського уряду Флоріном Кицу - Молдова та Румунія проведуть спільне засідання урядів
    Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліца провела телефонну розмову з головою румунського уряду Флоріном Кицу
    Фото: Уряд Молдови

    Спільне засідання пройде у Кишиневі

    Керівництво Республіки Молдова та Румунії готують засідання урядів двох країн, повідомляє пресслужба новопризначеного молдовського уряду.

    Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліца обговорила із головою румунського уряду Флоріном Кицу питання підготовки до проведення спільного засідання урядів обох країн.

    Дата проведення спільного засідання наразі не уточнюється. Відомо, що воно пройде у Кишиневі.

    Інше питання, яке було розглянуто, – відновлення та продовження дії міжурядової угоди про технічну допомогу, що не підлягає відшкодуванню. Сторони домовились створити технічну робочу групу для підготовки угоди.

    Флорін Кицу висловив свою повну підтримку новому уряду в Кишиневі, наказавши негайно розпочати роботу над усією програмою двостороннього співробітництва, в дусі Стратегічного партнерства з питань європейської інтеграції Республіки Молдова.

    Нагадаємо, у Молдові призначили уряд за пропозицією монобільшості пропрезидентської партії «Дія та солідарність».

    До слова, парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Наталією Гаврилицею.

    Варто зазначити, що 9 серпня стало відомо, що Україна та Молдова узгоджують двостронні візити на найвищому рівні.

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    Теги: Молдова Румунія партії уряд
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    Молдова та Румунія проведуть спільне засідання урядів