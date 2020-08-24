У Москві на акції солідарності з білорусами затримали 11 людей



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Акція солідарності з білоруськими протестувальниками біля білоруського посольства в Москві

Всього до білоруського посольства в Москві вийшли понад 100 людей

У столиці Росії Москві поліція затримала щонайменше 11 людей, які вийшли до посольства Білорусі на акцію солідарності з білоруськими протестувальниками, що вимагають відставки президента Олександра Лукашенка.

Правозахисний проект «ОВД Инфо» повідомляє, що один із затриманих – музикант групи Rodonitza, якого, за його словами, повели в автозак за біло-червону футболку. Ці кольори використовує білоруська опозиція.

За даними ЗМІ, всього до білоруського посольства в Москві вийшли понад 100 людей.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.