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    У світі

    У Москві пройшов мітинг за вільний інтернет

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    <p>Ще до початку акції відбулися затримання і були вилучені банери для сцени</p> - У Москві пройшов мітинг за вільний інтернет

    Ще до початку акції відбулися затримання і були вилучені банери для сцени

    Фото: @shaveddinov

    Лібертаріанська партія і «Товариство захисту інтернету» виступили на мітингу в Москві проти закону про ізоляцію РФ від інтернету

    У Москві в неділю, 10 березня, на проспекті Сахарова в 14.00 за місцевим часом пройшов мітинг «проти ізоляції рунету», організований Лібертаріанською партією Росії (ЛПР), «Товариством захисту інтернету» і підтриманий іншими опозиційними організаціями і рухами.

    Подібна акція в той же день була проведена у Воронежі і Хабаровську. «Мітинг був дуже потужний і перевищив наші очікування за кількістю тих, хто прийшов», - повідомляється на сторінці хабаровського мітингу у соцмережах.

    За даними «Білого лічильника», через рамки на проспект Сахарова пройшли більше 15 тисяч чоловік.

    Тим часом ще до початку мітингу з'явилися повідомлення про затримання. Представники ЛПР написали в Twitter, що поліція відвезла до відділення волонтерів разом зі зв'язками повітряних куль, призначених для учасників мітингу. В опозиційному русі «Весна» розповіли порталу «Медіазона», що до одного з відділків доставили 15 осіб. За словами члена правління ЛПР Михайла Светова, правоохоронці «кричать, що повітряні кулі це безпілотний літаючий засіб і на них потрібна ліцензія».

    Перед мітингом були також вилучені банери для сцени і звукових веж.

    Як йдеться на сайті акції, до її проведення організаторів спонукало, зокрема, те, що депутати Держдуми в першому читанні прийняли законопроект про ізоляцію російського сегменту інтернету.

    Якщо закон буде прийнятий, влада зможе контролювати домени, шляхи трафіку, блокувати їх і зобов'язати провайдерів ставити обладнання для відстеження блокувань, застерігають організатори. Вони відзначають, що «втомилися від постійного стиснення простору свободи і введення репресивних законів».

    Джерело: Deutsche Welle

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