У Москві пройшов мітинг за вільний інтернет



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Ще до початку акції відбулися затримання і були вилучені банери для сцени Фото: @shaveddinov

Лібертаріанська партія і «Товариство захисту інтернету» виступили на мітингу в Москві проти закону про ізоляцію РФ від інтернету

У Москві в неділю, 10 березня, на проспекті Сахарова в 14.00 за місцевим часом пройшов мітинг «проти ізоляції рунету», організований Лібертаріанською партією Росії (ЛПР), «Товариством захисту інтернету» і підтриманий іншими опозиційними організаціями і рухами.

Подібна акція в той же день була проведена у Воронежі і Хабаровську. «Мітинг був дуже потужний і перевищив наші очікування за кількістю тих, хто прийшов», - повідомляється на сторінці хабаровського мітингу у соцмережах.

За даними «Білого лічильника», через рамки на проспект Сахарова пройшли більше 15 тисяч чоловік.

ЛПР и Агит Россия заблокировали офис Роскомнадзора в Петербурге pic.twitter.com/K89bIpbcFe — Dave Frenkel (@merr1k) March 10, 2019

Очередь на рамках. Менты просто срывают митинг, саботируя собственные же "согласования". pic.twitter.com/lhn7r2H4Vx — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) March 10, 2019

Тим часом ще до початку мітингу з'явилися повідомлення про затримання. Представники ЛПР написали в Twitter, що поліція відвезла до відділення волонтерів разом зі зв'язками повітряних куль, призначених для учасників мітингу. В опозиційному русі «Весна» розповіли порталу «Медіазона», що до одного з відділків доставили 15 осіб. За словами члена правління ЛПР Михайла Светова, правоохоронці «кричать, що повітряні кулі це безпілотний літаючий засіб і на них потрібна ліцензія».

Митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова в Москве завершился. Полиция через громкоговорители призывает всех разойтись и задерживает некоторых участников, передает корреспондент DW pic.twitter.com/IU6gX5Iq41 — DW на русском (@dw_russian) March 10, 2019

Восемь волонтёров, раздающих воздушные шары для посетителей митинга, задержаны полицией. Причину не озвучивают pic.twitter.com/UDya4378H9 — SONYA BLADE (@Cannibalica) March 10, 2019

Перед мітингом були також вилучені банери для сцени і звукових веж.

Як йдеться на сайті акції, до її проведення організаторів спонукало, зокрема, те, що депутати Держдуми в першому читанні прийняли законопроект про ізоляцію російського сегменту інтернету.

Якщо закон буде прийнятий, влада зможе контролювати домени, шляхи трафіку, блокувати їх і зобов'язати провайдерів ставити обладнання для відстеження блокувань, застерігають організатори. Вони відзначають, що «втомилися від постійного стиснення простору свободи і введення репресивних законів».

Джерело: Deutsche Welle