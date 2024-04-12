Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео)
Пошкоджень зазнала будівля «Газпрому»
фото з соцмереж

Унаслідок удару безпілотника двоє людей отримали осколкові поранення

У Білгороді безпілотник пошкодив «адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства». Унаслідок вибуху двоє людей отримали осколкові поранення. Їх доправили в лікарню. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Як відомо, пошкоджень зазнала адміністративна будівля «Газпрому», розташована в 5-му Заводському провулку. Поки що компанія не коментувала інцидент.

У Білгороді безпілотник пошкодив будівлю «Газпрому»
У Білгороді безпілотник пошкодив будівлю «Газпрому»
усі фото з соцмереж
У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео) фото 1
У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео) фото 2
У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео) фото 3

Місцеві ЗМІ повідомляють, що потерпілий унаслідок ранкової атаки БПЛА – один із керівників муніципального комунального підприємства. Він перебував біля входу в будівлю компанії в момент атаки, куди приїхав у службових справах.

Раніше Міноборони Росії заявило про нібито збиття «п'яти українських безпілотників над Білгородською областю». У ніч на 12 квітня, за твердженням відомства, було збито нібито ще чотири дрони – один над Білгородською областю і три над Ростовською.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня 2024 року окупанти вкотре атакували Україну дронами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

Як повідомлялося, Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2». Однак саме «Ram X» має унікальну форму і характерні вісім крил, як у російського дрона.

До слова, триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Білгород безпілотник росія росіяни Газпром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єменські хусити атакували судна в Червоному та Аравійському морях
Єменські хусити атакували судна в Червоному та Аравійському морях
8 квiтня, 04:05
Російський дрон «Форпост» є аналогом турецького Bayraktar
ЗСУ збили один з найдорожчих російських безпілотників
1 квiтня, 19:58
У Дагестані ФСБ розпочала операцію проти нібито терористів
Силовики ввели режим контртерористичної операції в кількох містах Дагестану
31 березня, 07:39
Сергій Бескрестнов розповів, що деякі українські морські катери зроблені із клею та скотчу
На скотчі та клеї. Військовий експерт розповів, з чого насправді робляться ефективні бойові катери та дрони
24 березня, 17:00
Авдіївка стала ареною запеклих боїв.
Воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці
24 березня, 14:23
Орбан заявив, що співпраця між Угорщиною і Росією, заснована на взаємній повазі
Орбан привітав Путіна з перемогою на виборах
21 березня, 19:47
Вибуховою хвилею вибито вікна, уламками побито дахи
Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)
18 березня, 08:28
Естонія вводить штрафи для власників авто з номерами РФ
Естонія вводить штрафи для власників авто з номерами РФ
13 березня, 04:20
За попередніми даними, літак упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому
Падіння літака Іл-76: російська влада назвала причину
12 березня, 13:29

Соціум

У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео)
У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео)
Естонія пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією
Естонія пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією
У світ вийде книга Навального, яку він дописав в ув'язненні
У світ вийде книга Навального, яку він дописав в ув'язненні
Який графік роботи найліпший для здоров'я? Несподівані результати дослідження
Який графік роботи найліпший для здоров'я? Несподівані результати дослідження
Командувач сил НАТО в Європі: армія РФ зараз на 15% більша, ніж на початку вторгнення
Командувач сил НАТО в Європі: армія РФ зараз на 15% більша, ніж на початку вторгнення
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
53K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
50K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
23K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
17K
Насіров перетворив тюремну камеру на номер люкс з євроремонтом та інтернетом – ЗМІ
16K
У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua