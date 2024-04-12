У Білгороді безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» (фото, відео)

Унаслідок удару безпілотника двоє людей отримали осколкові поранення

У Білгороді безпілотник пошкодив «адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства». Унаслідок вибуху двоє людей отримали осколкові поранення. Їх доправили в лікарню. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Як відомо, пошкоджень зазнала адміністративна будівля «Газпрому», розташована в 5-му Заводському провулку. Поки що компанія не коментувала інцидент.

У Білгороді безпілотник пошкодив будівлю «Газпрому» усі фото з соцмереж

Місцеві ЗМІ повідомляють, що потерпілий унаслідок ранкової атаки БПЛА – один із керівників муніципального комунального підприємства. Він перебував біля входу в будівлю компанії в момент атаки, куди приїхав у службових справах.

Раніше Міноборони Росії заявило про нібито збиття «п'яти українських безпілотників над Білгородською областю». У ніч на 12 квітня, за твердженням відомства, було збито нібито ще чотири дрони – один над Білгородською областю і три над Ростовською.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня 2024 року окупанти вкотре атакували Україну дронами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

Як повідомлялося, Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2». Однак саме «Ram X» має унікальну форму і характерні вісім крил, як у російського дрона.

До слова, триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.