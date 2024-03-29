Кулеба назвав умову, за якої РФ наважиться атакувати країни НАТО

Кулеба: «Якщо Росія не зазнає поразки в Україні, то Путін надихнеться своїм успіхом і рушить у країни НАТО»

За словами міністра, метою Росії є не тільки завоювання України, а й відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені

Росія зможе напасти на країни НАТО, якщо переконається, що відповідь Альянсу не буде «адекватною». Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Times of India.

«Я не знаю, коли, але Росія може напасти на НАТО за однієї умови. Якщо вона дійде висновку, що відповідь НАТО не буде адекватною. Росія зможе використати розбіжності всередині альянсу, щоб не отримати негайної та нищівної відповіді від НАТО», – вважає Кулеба.

За словами міністра, стратегічною метою Росії є «не тільки завоювання України, а відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені».

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін казав, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою XX століття. Росія не згодна з незалежністю країн Центральної Азії, оскільки Кремль досі розглядає їх як колишні провінції.

«Отже, майбутнє російського імперіалістичного проєкту залежить від України. Коли Росія програє цю війну, їй доведеться прийняти нову політичну модель, яка не передбачає імперіалістичної експансії. Якщо Росія не зазнає поразки в Україні, то Путін надихнеться своїм успіхом і рушить у країни НАТО», – сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба 28-29 березня відвідує Індію з візитом на запрошення свого індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара. Під час візиту Кулеби Україна та Індія домовились повернути рівень співробітництва між країнами до довоєнного рівня.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін вважає нісенітницею заяви лідерів країн НАТО, що Росія може на них напасти. Як і колись перед вторгненням в Україну, президент РФ заходився переконувати, що загрози від Росії немає.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що є кілька років до вторгнення Росії у НАТО.

Нагадаємо, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Також естонська розвідка повідомляє, що Росія готується до війни з НАТО.