Путін підписав указ про весняний призов: наскільки поповниться армія РФ
Нова хвиля мобілізації в РФ триватиме з 1 квітня до 15 липня
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Про це повідомило міністерство оборони країни-агресорки.
Згідно з указом, відзавтра, 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії буде призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.
Нагадаємо, що, за даними розвідки Британії, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.
До відома, російські загарбники розпочали нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині. Відповідний «указ» вже підписала окупаційна влада.
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