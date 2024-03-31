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Путін підписав указ про весняний призов: наскільки поповниться армія РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін підписав указ про весняний призов: наскільки поповниться армія РФ
Путін хоче поповнити свою армію 150 тисячами нових окупантів
фото: «Единая Россия»

Нова хвиля мобілізації в РФ триватиме з 1 квітня до 15 липня

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Про це повідомило міністерство оборони країни-агресорки.

Згідно з указом, відзавтра, 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії буде призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Путін підписав указ про мобілізацію 150 тисяч нових окупантів до липня 2024 року
Путін підписав указ про мобілізацію 150 тисяч нових окупантів до липня 2024 року
документ: міноборони РФ
Путін підписав указ про мобілізацію 150 тисяч нових окупантів до липня 2024 року
Путін підписав указ про мобілізацію 150 тисяч нових окупантів до липня 2024 року
документ: міноборони РФ

Нагадаємо, що, за даними розвідки Британії, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України. 

До відома, російські загарбники розпочали нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині. Відповідний «указ» вже підписала окупаційна влада.

Читайте також: Мобілізація в Росії. Чи зможе Кремль створити нову боєздатну армію?
Теги: окупанти путін призов до армії мобілізація указ

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