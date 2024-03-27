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Чи мають окупанти силу на прорив у глиб України: генерал Годжес зробив прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи мають окупанти силу на прорив у глиб України: генерал Годжес зробив прогноз
Американський генерал вважає, що окупанти ведуть застарілу війну на виснаження
фото з відкритих джерел

Бен Годжес: «Я не бачу у них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їх наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва»

Російські загарбники використовують затримку допомоги для України для інтенсивніших атак, але не мають ресурсу для здійснення великого прориву.  Про це колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес розповів в ефірі «Громадського радіо». 

«Дійсно, у росіян є нетренована маса, через використання якої в них такі величезні втрати, тому що вони просто штовхають людей у м’ясорубку, і у них є артилерійські боєприпаси. Вони ведуть застарілу війну на виснаження, намагаються задушити українських захисників масою. І це буде тривати. Але це відрізняється від прориву», – сказав Годжес.

На його думку, росіяни не мають відповідної мобільної групи, що була б спроможна рухатися в напрямку великих міст.

«Я не бачу у них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їх наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва чи інших великих міст, як це робила стара радянська доктрина з оперативно-маневреними групами. Щоб підготовлені бронетанкові з’єднання могли рухатися без необхідної логістики. Я не впевнений, що у них вона є, навіть якщо вони продовжуватимуть досягати успіхів на тактичному рівні. Звичайно, я можу помилятися, але я не бачив доказів того, що у них є таке велике з’єднання, яке могло б це зробити», – наголосив генерал у відставці.

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.

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Теги: росія окупанти США війна контрнаступ

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