Мобілізація транспорту: МВС надасть дані про автомобілі у власності громадян для ТЦК

Якщо громадянин має більше однієї автівки, другу можуть мобілізувати, забравши на потреби ЗСУ

Територіальні центри комплектування отримають дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку. Таку норму містить закон про мобілізацію, за який сьогодні, 11 квітня, проголосувала Верховна Рада.

В разі потреби, підприємство чи організація тепер мають обов'язок забезпечувати доставку транспортних засобів чи іншої техніки до військової частини. До слова, така норма прописана і в законах про воєнний стан.

Військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою і поширюється, крім владних органів, на підприємства, установи, у тому числі на залізниці, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян – власників транспортних засобів.

Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначатиме місцева адміністрація. Будуть складатися спеціальні списки. Проте покроковий алгоритм вилучення транспортних засобів у громадян станом на нараз достеменно не відомий. Йдеться лише про загальні положення.

Відомо, що якщо громадянин має більше однієї автівки, другу можуть мобілізувати, забравши на потреби ЗСУ. Також цей обов'язок буде поширюватися на трактори та сільськогосподарську техніку.

Після оголошення демобілізації в місячний строк власнику мають повернути його автівку, якщо вона буде в наявності на той момент. Автомобілі мають брати під спеціальні розписки, а держава у разі втрати транспортного засобу компенсуватиме гроші.

Окрім цього, ухвалений документ пропонує обмежувати ухилянтів у праві користування власними автівками. Це не стосуватиметься випадків, коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела заробітку (наприклад, в таксі) або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю I, II групи, або дитини з інвалідністю.

Також МВС у порядку, встановленому Урядом, забезпечує подання до ТЦК відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Відповідні дані про водні транспортні засоби, а також про трактори, сільськогосподарську техніку передають до ТЦК також Мініфраструктури, Держпродспоживслужба та інші.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію.

За урядовий проєкт закону №10449 проголосували 283 голосів депутатів з 226 необхідних. Посилення мобілізації, як визнає влада, потрібне, щоб забезпечити військовий облік максимальної кількості чоловіків та поповнити війська, які зазнали втрат за понад два роки повномасштабної війни з Росією.