У Москві стався вибух на заводі
Усередині будівлі заводу стався вибух ємності з дизелем, після чого обвалився ангар
У неділю ввечері, 26 лютого, у столиці РФ стався вибух із подальшим займанням на території одного з заводів. Про це написало пропагандистське російське ЗМІ ТАСС.
За інформацією медіа, вибух і обвалення з подальшою пожежею сталися на території заводу на північному сході Москви.
«За адресою: Алтуф'євське шосе, 79б, на території заводу почалася пожежа в ангарі. Усередині будови, що палає, стався вибух ємності з дизелем, після чого ангар обвалився», – уточнюється в повідомленні.
Наголошується, що вогонь швидко поширюється територією ангара.
Інформація про постраждалих наразі невідома. На місці працюють пожежники.
Нагадаємо, що нещодавно центрі Москви спалахнув готель (відео).
Крім того, раніше повідомлялося, що в російській столиці загорівся бізнес-центр.
До цього в центрі Москви сталася пожежа на Комсомольській площі. Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів.
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