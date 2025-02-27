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У Москві застрелився полковник МВС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Москві застрелився полковник МВС
Полковник був заступником начальника управління «П»
фото з відкритих джерел

Поруч із його тілом було знайдено пістолет

У Головному управлінні по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією МВС Росії вранці 27 лютого було знайдено тіло полковника поліції Євгена Головатого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ. 

Зазначається, що 51-річний полковник був заступником начальника управління «П». Підрозділ займається розслідуванням злочинів на великих промислових підприємствах. За даними ЗМІ, посадовець відповідав за боротьбу з правопорушеннями у сферах виробництва і споживчого ринку.

За попередньою версією, Головатий наклав на себе руки. Поруч із його тілом було знайдено пістолет. На місці інциденту зараз працюють слідчі.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов.

Раніше СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Під командуванням Кирилова російські війська здійснили понад 4800 атак із застосуванням хімічної зброї в Україні.

До слова, після падіння з вікна померли одразу два високопоставлені представники російської державної системи. У Москві з будівлі судово-експертного центру СКР на вулиці Будівельників випав заступник керівника відділу криміналістики полковник Олексій Зубков.

Також у Петрозаводську біля будівлі Федеральної антимонопольної служби (ФАС) у Карелії знайшли мертвим керівника регіонального управління відомства Артура Пряхіна. Слідчий комітет РФ повідомив, що 56-річний чиновник випав із вікна п'ятого поверху 4 лютого.

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Теги: МВС росія росіяни Москва самогубство

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