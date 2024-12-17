Бомба була в самокаті. Росія офіційно підтвердила смерть генерала Кирилова

За фактом загибелі двох військовослужбовців у РФ відкрито кримінальне провадження

Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. Цю інформацію оприлюднили на сайті відомства.

«За даними слідства, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поряд із під'їздом житлового будинку. Внаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кирилов та його помічник», – йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Як повідомляє російський телеграм-канал «Осторожно, новости», 54-річний Ігор Кирилов перебував на посаді начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ з 2017 року. Він брав участь у створенні та ухваленні на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка». Перебував у списках санкцій за участь у війні РФ проти України.

У березні 2022 року Кирилов провів презентацію Міноборони, з якої випливало, що біолабораторії Пентагону на території України розробляли проєкти з поширення біологічної зброї на територію Росії за допомогою кажанів та птахів. Як докази він наводив документи українського МОЗ із вказівками щодо знищення патогенних мікроорганізмів.

Влітку 2023 року саме Ігор Кирилов стверджував, що США готують малярійних комарів, яких планують скидати на позиції ЗС РФ в Україні. Російські фахівці, за словами генерал-лейтенанта Росії, нібито виявляли збільшення кількості американських військових біолабораторій, в яких могли створити штучні вогнища особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Учора, 16 грудня, «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.

Зазначається, що внаслідок застосування Росією хімзброї, до лікарень та шпиталів направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кирилову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).