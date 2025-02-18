Військовий-оператор БпЛА коригував ракетні удари РФ по Хмельниччині

Перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, «кріт» використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Хмельницькому. Фігурантом виявився 37-річний мобілізований до місцевої військової частини, який на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України. Про це повідомляє СБУ.

««Під прицілом» ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та об’єкти «Укрзалізниці». Перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, «кріт» використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей. Також агент встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту. Служба безпеки своєчасно викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

За даними кіберфахівців СБУ, окупанти дистанційно завербували фігуранта через заборонену соцмережу «Вконтакте». Для комунікації з ФСБ чоловік використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту ФСБ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін’юсту затримала на Київщині російського агента. Ним виявився завербований ФСБ РФ керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

Раніше Служба безпеки затримала на Кіровоградщині агента РФ та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за військовою технікою Сил оборони. Зазначається, що для виконання ворожого завдання фігуранти мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.