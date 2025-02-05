Військовий РФ отримав підозру через жорстоке поводження з цивільними на Київщині

Військовому РФ повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням

У селі Бобрик Броварського району 34-річний російський військовий проник на територію домоволодіння, де залякував місцевих жителів

Слідчі поліції Київщини повідомили про підозру російському військовослужбовцю у жорстокому поводженні з цивільним населенням столичного регіону. Про це повідомляє поліція Київської області.

Повідомляється, що правоохоронці встановили, що з 8 по 31 березня 2022 року військовослужбовець збройних сил країни-агресора РФ, офіцер гаубично-артилерійського дивізіону 30 ОМСБР Центрального військового округу Росії під час окупації вчиняв порушення законів та звичаїв війни та жорстоко поводився із цивільним населенням.

«У селі Бобрик Броварського району 34-річний російський військовий проник на територію домоволодіння, де залякував місцевих жителів. Окупант неодноразово наводив на цивільних осіб заряджену зброю та погрожував їм вбивством аби заволодіти їх майном, зброєю», – йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили військовому РФ про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозри чотирьом російським генералам і полковнику, які організували повітряний удар гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року. Слідчі СБУ встановили, що наказ щодо здійснення авіаудару віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Організував підготовку плану повітряної атаки начальник штабу цього ж угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

Раніше було ідентифіковано військовослужбовця російської армії, який намагався застрелити мешканця Бучі на Київщині у березні 2022 року. Про це повідомив Офіс генпрокурора та Нацполіція. Зазначається, що підозрюваний – командир взводу третьої парашутно-десантної роти першої батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ.