Ексречник Генштабу назвав нову проблему, яку спричинить участь солдатів із КНДР у війні

Північнокорейські військові масштабуватимуть досвід, який здобули на війні

У майбутньому солдати з Північної Кореї можуть спрямувати набутий на війні проти України досвід проти Південної Кореї. Про це в етері Radio NV сказав Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ. Він додав, що в Курській області воюють найкращі з українських військових. «Чому Курський плацдарм для нас важливий, ми чули і від головкома генерала Сирського. Це чудовий важіль впливу на перемовну позицію путінської Росії, і так звана буферна зона, яка убезпечує нас від ударів, зокрема ворожих КАБів», – сказав експерт.

Крім того, додав він, в такий спосіб ми відволікаємо чимало ворожих сил та засобів. «Близько 60 тис. російських військових перебувають на території Курської області, намагаючись максимально зменшити плацдарм ЗСУ», – зазначив Селезньов. Він зазначив, що близько 40 тис. вбитих та поранених російських військових та близько 4 тис. північнокорейських – це «серйозний результат бойової роботи ЗСУ протягом шістьох місяців».

Стосовно участі північнокорейських солдатів у війні на Курщині Селезньов зазначив, що не став би їх недооцінювати. Експерт сказав, що ці солдати фізично чудово підготовлені, швидко адаптуються до сучасних умов ведення бойових дій і вони досить гнучкі під час організації ведення наступальних дій.

Так, зазначив він, той досвід, якого зараз набувають північнокорейські військові на війні, вони його масштабуватимуть, повернувшись до своєї країни.

«Перш за все цей досвід буде спрямований проти Південної Кореї. Це серйозний виклик, який буде в перспективі створювати чимало головного болю для наших друзів з Сеулу. На цьому тлі у мене виникає абсолютно слушне питання: а чого ж наші сеульські друзі не поспішають масштабувати обсяги підтримки наших дій, зокрема і на території Курської області», – сказав експерт.

Селезньов додав, що ми не потребуємо безпосередньої участі військовослужбовців з армії Південної Кореї, але нам потрібна зброя та боєприпаси.

Нагадаємо, війська РФ із солдатами з КНДР знову пішли в штурм на Курщині.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія знову підтягнула солдатів Північної Кореї для штурмів у Курській області.

Як відомо, українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Раніше повідомлялося, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.