Ексведучий Fox News виступив із новою скандальною заявою

Такер Карлсон розповів після звільнення, як проходить його «пенсія»

Американський журналіст вважає, що дискусії на важливі теми опинилися під забороною у США

Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому, виступив із першим відеозверненням після звільнення з каналу. Ролик він опублікував у своєму Twitter.

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За словами телеведучого, в американських ЗМІ діє заборона на обговорення важливих тем, зокрема громадянських свобод, демографічних змін, корпоративної могутності та природних ресурсів.

Журналіст зазначив, що дискусії в інформаційному полі США стали «нічим не значущим», а дебати про важливі речі опинилися під забороною. При цьому Карлсон пообіцяв, що скоро правда переможе.

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«Існує достатньо місць, доки ви можете чути слова. Незабаром побачимось», – заінтригував він.

Напередодні Карлсон розповів про щасливу пенсію у інтерв'ю Daily Mail. Ексзірка Fox News жартома заявив, що вже сім років не вечеряв із дружиною вечорами у будні дні. «Поки що пенсія проходить відмінно», – зазначив журналіст. Також Такер пожартував, відповідаючи на питання про плани на майбутнє. За його словами, попереду журналіст має лише «закуски».

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21 квітня на телеканалі Fox News вийшла в ефір остання програма за участю Такера Карлсона. З'ясувалося, що рішення розірвати договір було обопільним. За оцінкою агентства Bloomberg, збитки компанії, яка володіє телеканалом Fox News, після звільнення телеведучого Такера Карлсона склали $507 млн.

Нагадаємо, американський ведучий Fox News Такер Карлсон, який часто критикував Зеленського, більше не працюватиме на каналі. Повідомляється, що нових випусків вечірнього шоу з Карлсоном не буде – останній вийшов 21 квітня. Своє власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працював з 2009 року.

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